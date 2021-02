PvdA wil met Lilianne Ploumen Groningen terugwinnen

De politica bezoekt vrijdagochtend buurtcentrum De Goudvink in Vinkhuizen, waar verschillende Groningers via een basisbaan onderdeel zijn van de samenleving.

De van oorsprong Limburgse Ploumen gaat in gesprek met de deelnemers, die haar zeggen blij te te zijn met ritme en zicht op inkomen in hun leven.

Ploumen op bezoek bij buurtcentrum De Goudvink (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Rondleiding door bevingsgebied

Daarna gaat ze naar Loppersum, waar voormalig wethouder Bé Schollema haar een rondleiding geeft. ‘Ik kom hier nu kijken hoe het gaat met de aardbevingsellende, om zelf te zien hoe de mensen hier na alle rampspoed de schouders eronder zetten’, zegt Ploumen.

Het huidige kabinet is een Randstadkabinet Lilianne Ploumen - lijsttrekker PvdA

Speerpunten

Belangrijke noordelijke thema’s voor de sociaaldemocraten in deze campagne zijn de realisatie van de Lelylijn, meer geld richting Groninger gemeenten die rood staan en het in stand houden van voorzieningen in wijken en dorpen.

‘Het sluiten van bibliotheken, zwembad de Horsten in Musselkanaal en de grote financiële tekorten bij gemeenten, het kan zo niet langer', zegt ze. 'Het huidige kabinet is een Randstadkabinet, het is nu tijd om te investeren in een eerlijke toekomst voor héél Nederland.’

Van degenen die het makkelijk kunnen missen, vragen we meer Lilianne Ploumen - lijsttrekker PvdA

Ook moet de bevingsproblematiek worden opgelost via een apart fonds van 10 miljard euro. De Lelylijn, de snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad via Friesland moet eveneens gerealiseerd worden. Ploumen wil dit financieren door extra belasting te heffen bij multinationals en miljonairs.

‘Er is langer over gesproken, maar met de PvdA gaan we starten met de Lelylijn. Dat is natuurlijk vaker gezegd en ik snap de scepsis, maar wij willen hierin investeren. Hoe we dat financieren? Nou, van degenen die het makkelijk kunnen missen, vragen we meer.’

Ploumen zegt dat de PvdA hieraan gehouden kan worden. Haar doel: met een andere partij op de linkerflank meeregeren in een nieuw kabinet.

