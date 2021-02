Basisscholen na twee weken les met nieuwe regels: ‘Ingewikkelde puzzel maar blij dat het kan’

De basisscholen sloten halverwege december de deuren. Begin deze maand mochten ze weer open, maar met aangescherpte maatregelen. Kinderen met lichte verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en klassen gaan in quarantaine als leerlingen uit de groep besmet zijn met het coronavirus.

We proberen te werken met bubbels en groepen zo min mogelijk te mengen Akkelys Lukkes van Openbaar Onderwijs Groningen

'Weg gevonden, maar het was een zoektocht'

En dat zorgt voor extra werk. ‘De scholen moeten heel veel extra maatregelen nemen en die zijn anders dan na de vorige lockdown. We moeten nadenken over mondkapjes, het niet mengen van groepen, werken in cohorten, noem maar op’, zegt Wilma Drenth van Stichting Quadraten met 36 scholen in het Westerkwartier.

‘Het mag wel duidelijk zijn dat het soms een puzzel is’, zegt Akkelys Lukkes van Openbaar Onderwijs Groningen met negentien basisscholen in Stad. ‘We proberen te werken met bubbels en groepen zo min mogelijk te mengen. Daar heeft elke school inmiddels wel zijn weg in gevonden, maar het was een zoektocht.’

Toch is Lukkes bovenal blij dat kinderen weer naar school mogen. ‘Fysiek onderwijs is zo ongelofelijk belangrijk, dat hebben we wel gemerkt.’

De Engelse variant lijkt niet heel veel invloed te hebben op de mate van besmettingen op basisscholen Hayo Bohlken van onderwijsvakbond Aob

Voorspelde rampscenario blijft uit

Ook Hayo Bohlken van onderwijsvakbond Aob is tevreden. ‘Op de meeste scholen lijkt het goed te gaan. Het rampscenario waar ik op rekende, is er nog helemaal niet.’ Bohlken noemde de quarantaineplicht eerder ‘niet haalbaar en een farce, een zoethoudertje voor leraren’.

Maar daar komt hij op terug. ‘Het lijkt binnen de perken te blijven en dat is positief. Ik ben leraar en vakbondsman, geen viroloog. Maar de Engelse variant lijkt niet heel veel invloed te hebben op de mate van besmettingen op basisscholen.’

Meer kinderen in GGD-teststraten

Ook het testen van kinderen, waar vooraf kritiek op was, lijkt goed te gaan. ‘Natuurlijk zijn er ouders die hun kinderen niet laten testen. Maar volgens mij het grootste deel wel. Op school speelt dezelfde discussie als in de maatschappij’, zegt Geert Bijleveld van Stichting Marenland (negentien scholen).

De GGD heeft geen cijfers die inzicht geven in hoeveel kinderen nu worden getest, maar volgens een woordvoerder is er een duidelijke toename van vooral jonge kinderen in de teststraten.

'Meer last van ijzel en sneeuw dan corona'

In de eerste twee weken bleef het aantal corona-uitbraken op basisscholen beperkt. ‘We hadden meer overlast van de ijzel en sneeuw’, zegt Bijleveld. ‘Tot de uitbraak in Ten Boer van donderdagmiddag viel het me allemaal nog mee.’ Op basisschool De Huifkar werden drie klassen naar huis gestuurd toen een leerling positief testte op corona.

‘De afspraken zijn dan heel duidelijk’, zegt Bijleveld. ‘Als er een positief geval is, gaat de klas in quarantaine. We hebben geluk dat het nu vlak voor de vakantie gebeurt, maar als dat niet zo is, dan wordt het een stuk lastiger.’

Verplichte quarantaine zorgt voor achterstanden

Dan moeten alle klasgenoten van een besmet geval in elk geval vijf dagen in quarantaine. ‘Dat betekent vijf dagen afstandsonderwijs en dus groeit de achterstand. Een deel van de kinderen heeft het thuis niet zo makkelijk. We zeggen niet voor niets dat kinderen naar school moeten.’

Ook onderwijsstichting Ultiem (elf scholen) kreeg te maken met een uitbraak. ‘Het is raar om te zeggen, maar het is een geluk bij een ongeluk’, zegt bestuurder Marian Bakker. ‘We hebben veel geleerd van deze situatie. We hebben nu een draaiboek klaarliggen.’

Het is crisis en het blijft crisis Wilma Drenth van Stichting Quadraten

'Oooh wat moeten we regelen?!'

Hoewel meerdere bestuurders aangeven dat de aangescherpte richtlijnen houvast geven, blijft het continu schakelen. ‘Het is crisis en het blijft crisis’, zegt Wilma Drenth van Stichting Quadraten. ‘Je komt niet in een normale situatie en moet continu inspelen op wat zich voordoet.’

Zo was er recent een familielid besmet van een leerling op een van haar scholen. ‘Dat heeft wel impact. De groep hoeft niet naar huis, maar je moet weten hoe je daar mee moet omgaan. Elke situatie roept meteen een reactie op als: Oooh, wat moeten we regelen?!’

Drenth is dan ook blij dat het nu vakantie is. Het geeft een adempauze. ‘Iedereen is zo blij de kinderen te zien en aan het werk te zijn. Maar volgens mij zijn met name de directeuren, met al dat regelwerk, ook wel blij dat ze even vakantie hebben.’