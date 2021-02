Sloop IJzeren Klap begint: 'We hebben hier mooie tijden gehad'

Het karakteristieke pand uit de negentiende eeuw wordt gesloopt, omdat er te veel aardbevingsschade is ontstaan. Een groep mensen is zaterdagmorgen naar de kroeg gekomen.

Café en brug De IJzeren Klap (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Lied over De IJzeren Klap

Een van hen is Hendrik Tammeling, de schrijver van het lied dat door de luidsprekers schalt. ‘Bert vroeg mij vorig jaar om iets te schrijven over de kroeg. Het gaat onder meer over het keyboard van Bert waar hij altijd op speelde.’

Als ik alles moet vertellen wat we hier hebben beleefd, ben ik volgende week nog bezig Eigenaar Bert Kor van De IJzeren Klap

Feesten en begrafenissen

‘Bert’ is kroegeigenaar Bert Kor. Hij is ook aanwezig. ‘Ik zou blij zijn als het pand weg is’, zegt hij over de sloop. ‘Ik ben er nu wel overheen.’

‘We hebben hier zo veel beleefd. Als ik alles ga vertellen, ben ik volgende week nodig bezig. Feesten met Jan en Zwaan, Arie Ribbens en Imca Marina, maar ook begrafenissen.’

De nieuwe kroeg gaat ook weer IJzeren Klap heten (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Groep vrijwilligers runt nieuwe kroeg

Er komt een nieuw café op dezelfde plek. ‘Met een zaal erbij en een woning er tegenaan. Maar daar gaan wij niet wonen’, vertelt Kor. ‘Een groep vrijwilligers heeft bedacht dat ze de boel straks gaat draaien. Maar ik blijf er wel zijdelings bij betrokken.’

Er waren de laatste jaren zo veel negatieve dingen, niks zit ons mee Fokkelien Kor

Terug voor een gehaktbal of kopje snert

Fokkelien, de vrouw van Bert Kor, heeft er dubbele gevoelens bij. ‘Het wordt tijd; we hebben hier zo lang tegenaan gehangen’, vertelt ze. ‘Er waren de laatste jaren zo veel negatieve dingen, niks zit ons mee. Het is nu wel klaar. Maar we hebben heel mooie tijden gehad hier. En ik kom nog wel een keer een gehaktbal of een kopje snert maken’, lacht ze.

IJzeren Klap voorgoed verleden tijd?

De nieuwe kroeg gaat gewoon weer De IJzeren Klap heten. ‘De naam van de zaal mag ik alleen nog niet verklappen’, besluit Kor geheimzinnig.

Lees ook:

- Café De IJzeren Klap wordt gesloopt (2018)