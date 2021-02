Poppodium Simplon stelt zaal beschikbaar voor lokaal talent

Tot de zomer zal hij door de coronacrisis niet meer worden gebruikt voor concerten: de bovenzaal van poppodium Simplon in Groningen. Doodzonde, vinden ze dat bij Simplon en daarom is de zaal, inclusief licht, geluid en video, beschikbaar voor Groningse bands en artiesten. Voor de opname van een video of als voorbereiding op een live-show.

Programmeur Peter Dijkstra van Simplon is de afgelopen maanden vooral bezig geweest met het verplaatsten van concerten, in de hoop dat ze op een later tijdstip wel door kunnen gaan. Al maanden is het door de coronacrisis stil in het poppodium aan het Boterdiep. ‘Normaal gesproken bieden we artiesten hier een podium en een publiek. Omdat we nu dicht zijn, komt daar niet veel van terecht. Door de bovenzaal beschikbaar te stellen, kunnen artiesten bijvoorbeeld een live-sessie opnemen en daarmee toch hun publiek bereiken’, vertelt Dijkstra.

Een mooie live-registratie of een videoclip

De bovenzaal is ingericht als digitale video-opnamestudio waar muzikanten meerdere dagen gebruik van kunnen maken. ‘Alles is aanwezig: licht en geluid en het podium kan er eventueel uit als een band dat wil. Wij hebben mensen die het licht en het geluid doen en een cameraman die het kan vastleggen, zodat de artiest uiteindelijk een mooie opname heeft’, legt de programmeur uit. Dijkstra benadrukt dat de zaal niet geschikt is als geluidsstudio. ‘Bij ons gaat het vooral om video, een mooie live-registratie of een videoclip, bijvoorbeeld.’

Bovenzaal door Inge van Calkar getest

De afgelopen weken heeft de Groningse zangeres Inge van Calkar met haar band de bovenzaal van Simplon getest. ‘Ze heeft hier een coronaproof optreden ontwikkeld waarbij ze veel meer gebruik maakt van de zaal dan normaal, omdat het publiek straks eerst weer op stoelen zit. Met die show gaat ze straks door het land.’ Dijkstra hoopt dat meer Gronings talent haar voorbeeld volgt.

Gebruik van de zaal is gratis

De bovenzaal van Simplon is vanaf komende week al voor Groninger artiesten beschikbaar. ‘Wij zorgen voor de benodigde apparatuur en denken mee om iets van meerwaarde te realiseren, zoals een show waarmee een band landelijk in de picture kan komen.’ Het gebruik van Simplons bovenzaal is gratis. ‘Maar als een band bijvoorbeeld gebruik wil maken van een led-wall dan moet die worden gehuurd en dat moet de artiest zelf financieren.’

Groninger bands en artiesten die gebruik willen maken van Simplons bovenzaal kunnen zich hier melden.

