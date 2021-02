Atlete Danaïd Prinsen krabbelt op en staat ooit weer aan de startstreep

Danaïd Prinsen had zich wel aangemeld, maar na twee ellendige jaren kan ze het niet. 'Het is voor alles beter dat ik niet meedoe.'

Prinsen is zoekende naar de juiste richting in haar carrière. Ondertussen krabbelt ze uit een diep dal. Ze verbrak na zeven jaar haar relatie met haar vriend en kon haar hoofd, naar eigen zeggen, vervolgens niet meer boven water houden. 'Het was alsof ik in drijfzand stond', gaat ze terug in de tijd.

Psycholoog

Afgelopen donderdag heeft de atlete uit Winschoten de laatste van vijf sessies gehad bij een psycholoog. Ze heeft er zelfvertrouwen door gekregen en vindt dat nu ook het moment is aangebroken om te vertellen over wat er in de afgelopen twee jaar gebeurd is. 'Ik heb meer ruimte in m'n hoofd en kan vanaf nu nadenken over de toekomst', vertelt ze.

Twee jaar lang ellendig gevoel

Prinsen werkt en woont tegenwoordig in Haarlem. Ze traint niet meer op Papendal nadat haar relatie op de klippen is gelopen. 'Ik heb me twee jaar lang ellendig gevoeld. Ik was niet in staat om dertig minuten lang achterelkaar te trainen. De controle over mezelf was verdwenen. Ik werd geleefd. Iets simpels als boodschappen doen kon ik niet', omschrijft ze haar situatie.

Ik kan op dit moment niks van mijn lichaam en brein eisen Danaïd Prinsen - atlete

Kwalificatie voor Spelen

De 23-jarige middenafstandloopster beleefde in 2018 haar doorbraak. Naast de Nederlandse indoortitel deed ze ook internationaal van zich spreken. De weg naar de top had ze voor zichzelf al uitgestippeld. Kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 was het doel. 'Ik ging ervan uit dat ik samen met mijn trainster Grete Koens naar Tokio zou gaan. Van beide kanten was er heel veel vertrouwen', benadrukt ze.

Andere richting

Maar die missie pakte volledig anders uit. 'Ik heb op Papendal een gesprek aangevraagd. Ik wilde weg en de mensen daar dachten er net zo over. Ik had een compleet andere richting voor ogen. Ik kreeg een leuke baan aangeboden in Haarlem, door een goede vriend die mij ook de gelegenheid gaf om goed te kunnen trainen.' Prinsen werkt als lifestyle coach binnen het bedrijf en geeft groepslessen en adviseert, en begeleidt, het personeel over voeding.

Vrolijke meid

De nieuwe omgeving heeft haar goed gedaan, al is wel duidelijk te merken dat ze moeite heeft om haar verhaal te doen. Ze is niet meer de vrolijke meid die begin 2018 alles goed voor mekaar had en doelen voor de korte termijn had gesteld. 'Je voelt je geen sporter meer als je uit het circuit bent. Ik kan op dit moment ook niks van mijn lichaam en brein eisen. Ik vergelijk mijn situatie met een 800 meter. Op die afstand kom je ook moeilijke momenten tegen.'

Om de moed erin te houden heeft ze een tatoeage op haar arm laten zetten. 'Een grote vlam en een kleine vlam. Want hoe groot het vuur ook is, het blijft altijd branden bij mij.'

Iets simpels als boodschappen doen, kon ik niet Danaïd Prinsen - atlete

Finishstreep en startstreep

Van die momenten heeft ze nu wel de meeste achter de rug. De finishstreep is figuurlijk gezien in zicht. Prinsen probeert met individuele training en met een trainer op afstand haar oude niveau weer te halen. 'Ergens denk ik dat mijn tijd nog wel komt. Ik weet voor honderd procent zeker dat ik nog ooit weer aan de startstreep kom te staan. Ik ben nog niet klaar met atletiek, maar heb geen flauw idee hoe lang het zal duren voordat ik weer topsport kan bedrijven. Ik zoek nog steeds naar de goede weg en de juiste personen.'

