Lauwersmeer steeds slechter bereikbaar door dichtslibbend Dokkumer Diep

Dat zegt het Watersportverbond. Volgens de organisatie is het Dokkumer Diep zo ondiep en smal, dat er geregeld schepen aan de grond lopen en de doorvaart blokkeren.

Cees van Roon van werkgroep Lauwersmeer van het Watersportverbond schetst het probleem. ‘Het Dokkumer Diep loopt van Dokkumer Nieuwe Zijlen naar het Lauwersmeer. Het is een druk bevaren route van en naar de Friese wateren. Het is bochtig en de vaargeul is smal. In de afgelopen jaren is het steeds ondieper geworden door het slib dat zich heeft afgezet.'

Schepen aan de grond

Volgens Van Roon is er ook een probleem op de plek waar het Dokkumer Diep uitmondt in het meer. ‘Daar ligt het eilandje Senneroog. De doorvaart aan de zuidkant is zo ondiep, dat ook daar geregeld schepen aan de grond lopen.’

Als buitenlanders binnendoor willen varen, is het vaak bingo Douwe Slagman - Havenmeester jachthaven Lauwersoog

Esther van den Broek van Jachthaven Hunzegat in Zoutkamp kent de problemen in het Dokkumer Diep en bij Senneroog. ‘De vaargeul is daar heel smal en bochtig. Je moet de geul zien te vinden, anders zit je zo vast. Dat geldt vooral voor schepen met een diepgang van twee meter, zeg maar de grote zeilschepen die de staande mastroute varen.'

Jachthaven Noordergat in Lauwersoog (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Meldingen

Ook havenmeester Douwe Slagman van jachthaven Noordergat in Lauwersoog wordt regelmatig geconfronteerd met vastgelopen schepen in of bij het Dokkumer Diep. 'Wij krijgen zeven à acht keer per seizoen een melding dat een schip vastzit. Die geven wij dan telefoonnummers van de reddingsboot of de bergingsdiensten, die ze weer vlot kunnen trekken.'

'Wat ook niet meehelpt is dat de boeien bij de vaargeul niet altijd even duidelijk zijn, met name voor mensen die hier niet bekend zijn'. stelt Slagman. 'Als buitenlanders met slecht weer niet buitenlangs over het Wad willen varen, maar binnendoor gaan, is het vaak bingo.'

Ingrijpen is nodig, want zo kan het niet langer Cees van Roon - Watersportverbond

Volgens Van den Broek kon er in het verleden een beroep worden gedaan op de reddingsboot om schepen vlot te trekken, maar dat is voorbij. 'De reddingsboot rukt nu alleen nog uit om medische assistentie te verlenen. Gelukkig zijn watersporters behulpzame mensen, die steken elkaar de helpende hand toe om de schepen weer vlot te trekken.’

Ingrijpen

Om de problemen op te lossen moet er het volgens het Watersportverbond worden ingegrepen. Van Roon: ‘In het Dokkumer Diep kan het slib worden weggezogen, bij Senneroog kan een graafmachine de zandbodem afgraven. Als dat is gebeurd, dan is het meteen ook voor een paar jaar geregeld.’

Het Watersportverbond roept de verschillenden overheden die betrokken zijn bij het Lauwersmeer op tot actie. Van Roon: ‘Ingrijpen is nodig, want zo kan het niet langer.’