Danny Buijs is blij dat hij thuiszit in plaats van een speler

De afgelopen week is Buijs in contact geweest met een medewerker van de club die later besmet met het coronavirus bleek te zijn. Zelf testte de trainer negatief, maar hij moet vanwege de regelgeving in thuisquarantaine. Hetzelfde geldt voor keeperstrainer Sascha Marth en technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Thuis voor de buis

‘Het dringende advies is om in zo’n situatie in thuisquarantaine te gaan’, zegt Buijs erover. ‘Dan weten we zeker dat die besmetting niet over een paar dagen alsnog opduikt. Het voelt natuurlijk heel gek. Ik voel me goed, ben negatief getest, maar kan toch mijn werk niet doen. Het is natuurlijk heel simpel, want wat voor alle mensen geldt, dat geldt natuurlijk ook voor ons.’

Het is voor Buijs de tweede keer dit seizoen dat hij het coachen moet overlaten aan zijn assistent Adrie Poldervaart. Tegen Feyenoord was Buijs er vanwege trieste privéomstandigheden ook niet bij. Destijds hoorde hij pas later hoe de wedstrijd geëindigd was. Zondag is dat anders, want dan zit de oefenmeester, net zoals alle fans, thuis voor de buis.

‘Dit soort wedstijden zijn normaal, ook voor een trainer, de krenten in de pap. Ik heb hier ook geen ervaring mee. Ik heb thuis drie kinderen, nou die wil ik morgen niet om me heen hebben tijdens de wedstrijd. Dat zorgt alleen maar voor afleiding. Het liefst kijk ik morgen lekker in mijn eentje en hoop ik natuurlijk dat we een goede wedstrijd spelen.’

'Voldoende kennis aanwezig'

Doordat zowel Buijs als keeperstrainer Marth niet afreizen naar Heerenveen, wordt Sander van Gessel aan de technische staf toegevoegd. Hij zal de wedstrijd zondag vanaf de tribune van het Abe Lenstra Stadion volgen. ‘Het kan zijn dat ik tijdens de wedstrijd wat contact met hem heb’, geeft Buijs aan. Maar ik heb niet direct contact over wissels etc. Omdat ik morgen de wedstrijd kijk op tv, heb ik geen volledig zicht, want de bal wordt gevolgd.’

Buijs heeft dan ook alle vertrouwen in de kwaliteiten van Poldervaart en Arts. ‘Ik heb echt niet de illusie dat ik alles per se hoef te doen. Er is bij ons gelukkig voldoende kennis aanwezig.’

‘Ik ben al lang blij dat ik morgen thuis moet zitten en geen speler. Alle directbetrokkenen rondom het eerste elftal zijn negatief getest. Maandag is er een nieuwe testronde, het zou ontzettend mooi zijn als iedereen dan weer negatief test.’

Als dat het geval is dan zit Buijs woensdag weer gewoon op de bank als FC Groningen het in eigen opneemt tegen Feyenoord.

Lees ook:

- Danny Buijs zit niet op de bank tijdens Derby van het Noorden

- FC Groningen nog altijd zonder Matusiwa en El Messaoudi

- Buijs ontbreekt bij training FC na contact met mogelijk besmet persoon