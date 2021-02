Warming-up: sc Heerenveen - FC Groningen

Assistent-trainer Adrie Poldervaart neemt zondagmiddag in Heerenveen de honneurs waar voor Danny Buijs. De hoofdtrainer is afgelopen week in contact geweest met een persoon die besmet was met het coronavirus. Zelf testte Buijs negatief, maar FC Groningen wil geen enkel risico nemen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus en keeperstrainer Sascha Marth zijn eveneens met deze persoon in contact geweest en blijven daarom derhalve ook achter in Groningen.

De Trots van het Noorden moet het sowieso stellen zonder Azor Matusiwa, Ahmed El Messaoudi en Arjen Robben. Ramon Pascal Lundqvist is eveneens een vraagteken. Dat betekent dat er op het middenveld waarschijnlijk een plekje wordt ingevuld door Sam Schreck. De 22-jarige middenvelder maakt zich daarmee op voor zijn basisdebuut dit seizoen. In de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag kwam de Duitser voor het laatst binnen de lijnen. Hij speelde toen de laatste twintig minuten. Omdat Schreck naast Daniël van Kaam komt te spelen, zal Van Kaam zich meer op zijn verdedigende taken moeten richten, aangezien Schreck een meer aanvallend ingestelde speler is.

De vorm: FC Groningen

Door de overwinning van vorige week tegen PEC Zwolle doet FC Groningen het nog steeds uitstekend op de ranglijst. De Friezen beginnen met een achterstand van acht punten op de ranglijst aan deze wedstrijd. Met een keurige zesde plaats komen de play-offs steeds dichterbij. Als FC Groningen dit jaar boven Heerenveen eindigt op de ranglijst, doet het tevens goede zaken omtrent de tv-gelden. Het is echter wel een flinke aderlating voor FC Groningen dat Matusiwa nog steeds niet inzetbaar is. De middenvelder kwam, net als El Messaoudi, in de uitwedstrijd tegen Vitesse voor het laatst in actie.

Het pijnpunt van FC Groningen ligt op dit moment dan ook op het middenveld door al die blessures. De rol van Van Kaam zal dan ook extra belangrijk zijn, want hij is de schakel tussen verdediging en aanval. Dit natuurlijk in samenwerking met Schreck.

De vorm: Heerenveen

De Friezen wonnen afgelopen week knap van Feyenoord in de KNVB-beker. Het team van Johnny Jansen boog een 3-1 achterstand om en won met 4-3 van het team van Dick Advocaat. De laatste weken hebben de Friezen de weg omhoog weer wat gevonden. Na een lange periode zonder zege, wordt er tegenwoordig weer gewonnen. De laatste competitiewedstrijd tegen AZ ging verloren (3-1), maar daarvoor werd van Vitesse en Feyenoord gewonnen. Spelmaker bij de Friezen is Joey Veerman. De middenvelder is weer volledig fit en zal zondag dan ook de nodige aandacht van de middenvelders en verdedigers van FC Groningen krijgen.

Waar moeten we op letten?

Mo El Hankouri is een speler waar op gelet moet worden. De Marokkaanse aanvaller is de laatste weken uitstekend in vorm en weet tegenwoordig meer dan eens de spelers voor de goal te bereiken. Zag El Hankouri zijn naam eerst voornamelijk aan de linkerkant of op de bank op het wedstrijdformulier staan, tegenwoordig komt hij prima tot wasdom aan de rechterkant van de aanval. De kritiek die hij eerst veelvuldig kreeg, neemt af en hij is steeds belangrijker voor het team. Tegen PEC Zwolle had hij zelf een goal moeten maken, maar ook medespelers hadden hem een assist moeten geven. Aan zijn voorzetten en acties lag het zeker niet. El Hankouri is sinds enige tijd zakelijker gaan spelen, geeft ballen snel en laag voor en zorgt er voor dat Jørgen Strand Larsen vaker in scoringspositie wordt gebracht. Mocht dat vanmiddag weer lukken, dan scoort de Noorse spits al voor de tiende keer.

Historie

De laatste vier ontmoetingen in Heerenveen eindigden in een gelijkspel. In totaal speelden sc Heerenveen en FC Groningen 26 keer in eredivisieverband tegen elkaar in het Abe Lenstra Stadion. Zestien keer wonnen de Friezen, zes keer werd het gelijk en slechts vier keer nam FC Groningen de punten mee naar huis.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Sc Heerenveen - FC Groningen begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Niiwino Geerstema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn vanwege blessures niet inzetbaar. Ramon Pascal Lundqvist is een twijfelgeval.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, te Wierik, Daniël van Kaam, Schreck, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.

Lees ook:

- Danny Buijs is blij dat hij thuiszit in plaats van een speler