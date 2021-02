Leon Williams plaatst zich met Oranje voor EK

Leon Williams in actie namens Oranje in MartiniPlaza (archief) (Foto: JK Beeld)

De Nederlandse basketbalmannen, met Leon Williams als startende speler, stonden na het eerste kwart nog wel met acht punten achter (11-19), in de bubbel in Istanbul. Bij rust was de achterstand nog even groot (27-35). In de tweede helft wist Oranje toch langszij te komen en de overwinning binnen te slepen.

Leon Williams

Leon Williams speelde in totaal ruim 23 minuten. De guard van Donar was daarin goed voor vier punten, twee rebounds en drie assists. Topscorer voor Nederland was voormalig Donar-speler Yannick Franke met vijftien punten. Oud-Donar speler Shane Hammink stond in de starting five en was in bijna dertien minuten goed voor twee punten.

EK in vier landen

Naast Nederland, zijn ook Turkije en Kroatië geplaatst voor het EK. Maandagmiddag speelt Oranje het laatste pouleduel tegen Zweden, dat zich als nummer vier niet plaatst. Dat duel is voor de kwalificatie niet meer van belang. Het EK wordt volgend jaar in vier landen gehouden, in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië.

Deelname in 2015

De laatste keer dat Oranje meedeed aan het EK was in 2015. De laatste keer daarvoor was in 1989. Nederland won de laatste editie één wedstrijd en eindigde als 21e, onder leiding van bondscoach Toon van Helfteren.