Rijschoolhouder uit Winschoten: 'Lesgeld moet landelijk naar 65 euro per uur'

'Reken maar uit', zegt Nieuwland. 'Een les van een uur kost 45 euro. Daar gaat een tien euro aan btw vanaf en 25 euro aan loonkosten. Dan hou je een tientje over voor de wegenbelasting, de lease, de diesel en de afschrijving. Dat kan gewoon niet langer.'

Een monteur in een garage kost per uur veel meer dan een rijinstructeur Rijschoolhouder Marcel Nieuwland

'De een na de andere rijschool valt om'

Nieuwland is eigenaar van rijschool 1-2 Ride/Drive met vestigingen in Winschoten en Groningen. Hij is een actie begonnen waarin hij alle rijinstructeurs oproept een lesprijs van minimaal 65 euro per uur te gaan hanteren. Hij doet de oproep in een vakblad voor de rijschoolbranche. Volgens Nieuwland kunnen rijscholen alleen op die manier de broodnodige reserves opbouwen en pensioen voor instructeurs in loondienst opbouwen. Nu zijn de rijscholen volgens hem veel te kwetsbaar. 'Kijk maar hoe het gaat: het zit nu tegen en de één na de andere rijschool valt om.'

Taxichauffeurs verdienen meer

Volgens Nieuwland is steun van de overheid nodig om een minimumprijs voor de rijlessen te organiseren. 'Vergelijk het bijvoorbeeld eens met taxichauffeurs. Die verdienen 105 euro per uur', zegt hij. 'Een monteur in een garage kost per uur ook veel meer dan een rijinstructeur. En wat dacht je van examinatoren van het CBR? Die worden dik betaald.'

Onderwijs is vrijgesteld van btw; wij geven toch ook les? Rijschoolhouder Marcel Nieuwland

BTW

'Eigenlijk is het raar dat rijschoolhouders 21 procent btw moeten betalen, terwijl onderwijs vrijgesteld is van btw. Wij geven toch ook les? Schaf die btw voor ons af of plaats ons tenminste in het laagste tarief van negen procent.'

'We hebben steun van de overheid nodig'

Denkt Nieuwland dat het gaat lukken om alle rijschoolhouders achter zijn initiatief te krijgen? 'Absoluut niet. En daarom hebben we de steun van de overheid nodig voor een minimumprijs. Er zijn nu nog steeds instructeurs die met behoud van uitkering voor 25 euro per uur aan het werk gaan. Dat kan gewoon niet meer.'

Volgens de Winschoter is het nu de tijd om actie te ondernemen. 'Als straks corona voorbij is, wil iedereen tegelijk gaan lessen. De vijver is vol. Met zijn allen de prijs verhogen; we moeten nu aanpakken.'

