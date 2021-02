Suslov toont emoties na gelijkmaker: 'Ik draag dit doelpunt op aan mijn overleden oma'

'Onlangs, op 8/9 februari, is mijn oma overleden,' aldus Suslov. 'Dit doelpunt wil ik als een laatste cadeau aan haar opdragen. Het is heel moeilijk nu in coronatijd, ik kan niet naar huis gaan. Mijn familie kan niet hier komen.' Een goal met een grote impact. 'Een belangrijk doelpunt dus voor mij en het team. Daarom wou ik het ook vieren met coach Adrie Poldervaart. Een speciaal moment.'

Rug gerecht

Adrie Poldervaart was vanwege de afwezigheid van Danny Buijs de eindverantwoordelijke op de bank bij FC Groningen. 'Ik vind de 1-1 een felicitatie waard omdat we toen onze rug gerecht hebben. Na een dramatische eerste helft mag je misschien blij zijn dat je hier met een punt weggaat.'

Omhelzing met Suslov

Suslov zocht na zijn treffer Poldervaart bewust op. 'Hij heeft een karakter wat hem tot dit niveau heeft gebracht. Het botst weleens met de technische staf omdat hij soms sneller wil dan kan, maar als je ziet hoe hij zich staande weet te houden vanmiddag is dat een compliment waard.'

Zat meer in

Aanvoerder Bart van Hintum had een levensgroot verschil gezien van zijn ploeg tussen de eerste en tweede helft. 'Voor rust kwamen we niet in de duels waarvan Heerenveen, met goede spelers, van wist te profiteren. In de tweede helft was het een stuk beter en baal ik eigenlijk enorm omdat nu het gevoel overheerst dat er meer ingezeten had.'