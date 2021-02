Kupers zeker van EK Indoor, Buigel in de wachtkamer

Een paar weken geleden liep hij in Wenen al onder het vereiste limiet van 1.49.00. Ook bij het NK in Apeldoorn bleef hij daar met een tijd van 1.47.75 ruim onder. 'Ik heb goede papieren om naar het EK te gaan. Daarnaast heb ik ook de tweede tijd achter mijn naam staan. Ik verwacht wel een ticket, maar dat gaan we maandag horen', zei Kupers kort na de race.

Spijtig

Zijn teamgenoot Bram Buigel van Groningen Atletiek zit ook in de wachtkamer voor een EK-ticket, maar de Warffummer zit in een lastigere positie dan Kupers. Buigel werd vierde tijdens het NK, maar liep al twee keer sneller dan het limiet. 'Het wordt lastig voor mij. Vaak als het zo close is, is het NK doorslaggevend. Dat zou erg spijtig zijn, maar nummer drie Jurgen Wielart deelde zijn race beter in', stelde Buigel vast.

De concurrentie op de 800 meter is ontzettend groot in Nederland. Maar liefst acht atleten mogen op basis van hun gelopen tijd naar het EK, terwijl er slechts plek is voor drie. Twee van hen hebben al aangegeven de 800 meter niet te lopen. De Atletiekbond maakt maandag bekend welke atleet naast Lobles en Kupers over twee weken acte de présence mag geven in het Poolse Torun.

Hoogspringen

Britt Weerman eindigde net als vorig jaar tweede bij het hoogspringen. De atlete van Groningen Atletiek noteerde 1 meter en 84 centimeter als beste poging. De lat kwam daarna twee centimeter hoger te liggen. Na één mislukte sprong op die hoogte, probeerde Weerman tot twee keer toe de 1.88 meter te slechten. Maar dat was voor haar letterlijk te hoog gegrepen.

Weerman plaatste zich wel voor de EK onder 20 jaar. Daarvoor was een sprong over 1.81 voldoende.

Britt Weerman (Foto: Orange Pictures)

Kogelstoten

Bjorn van Kins won brons bij het kogelstoten. De Fries, woonachtig in Stiens, traint twee dagen in de week onder leiding van werptrainer Joop Tervoort bij Groningen Atletiek. In zijn vijfde poging had hij een forse uitschieter. De kogel landde na 16 meter en 93 centimeter. Een verbetering van zijn persoonlijk record met negentig centimeter.

Van Kins traint inmiddels drie jaar in Groningen. Daarvoor deed de 2.03 meter lange atleet aan Highland Games.

Lees ook:

- Groninger atleten halen EK-limiet 800 meter

- Britt Weerman landskampioene hoogspringen (2020)