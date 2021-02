Expeditie 1,5 meter maakt lawaai in De Bombay

Via Facebook kregen we vandaag de tip om eens te gaan kijken in het streekje De Bombay bij Lutjegast. Ronald had er de hele dag wel kunnen blijven. Het was er 'dik voor mekaar', zoals ze daar zeggen.

Het streekje is vernoemd naar de polder Bombay, die eromheen ligt. Die polder heeft haar naam dan weer ontleend aan de vroegere schepradpoldermolen, waarvan het geraamte afkomstig is van een molen die ooit in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder stond. Toch blijft het gissen naar de herkomst van de naam Bombay. Het verwijst mogelijk naar iets als 'verweggistan'.

