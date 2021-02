Mollema wint niet, maar viert wel klein feestje

Bauke Mollema is derde geworden in de Tour du Var. Zijn ploeggenoot Gianluca Brambilla van Trek-Segafredo won de laatste etappe. De Italiaan pakte ook de eindzege in de driedaagse rittenkoers in Frankrijk.

Mollema had voordat de laatste rit begon een seconde achterstand op de Canadees Michael Woods. Op voorhand leek het erop dat de strijd om de eindzege tussen deze beide renners zou gaan. Toen Brambilla in de vlucht van de dag zat, veranderden de zaken. Mollema hoefde in het peloton geen actie te ondernemen. Het was aan Woods en zijn ploeggenoten om het gat naar de kopgroep dicht te rijden.

Maar dat lukte niet. Onderweg had Mollema het op de laatste serieuze beklimming nog even moeilijk, maar hij kon al snel weer aansluiten bij de achtervolgers.

Finish

Meteen na de finish vierde de Groninger een klein feestje met zijn teamgenoot Brambilla. Mollema liet in de afgelopen drie dagen zien vroeg in het seizoen al goed in vorm te zijn. Hij won de eerste etappe met aankomst bergop en werd in de tweede rit tweede.

De komende week komt Mollema twee keer in actie in Franse eendagskoersen. Zaterdag rijdt hij de Drome Classic en zondag de Faun-Ardèche Classic.

Lees ook:

- Mollema komt weer sterk voor de dag

- Mollema klimt als beste in de Tour du Var