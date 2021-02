Foutje, bedankt! Huis de Beurs teruggebracht in originele kleuren

Een gemeentelijke inspecteur dwong de ondernemer, kort nadat de eerste delen al waren geschilderd, om meteen met verven te stoppen. Huis de Beurs is namelijk cultureel erfgoed en daar mag je niet zomaar een nieuw kleurtje aan geven.

Opfrisbeurt

Het café, waar de legendarische anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis in 1885 de Sociaal-Democratische Bond oprichtte, was aan een opfrisbeurt toe, zegt uitbater De Lang. ‘Het was donker, de muren waren bordeauxrood, op de vloer zat amper nog lak en het plafond was helemaal zwart van de rook.’

Uitbater Johan de Lang van Huis de Beurs (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Omdat hij en zijn personeel door de lockdown weinig te doen hadden, gingen ze aan de slag. ‘We hadden mooie kleuren uitgezocht en waren druk bezig met het hele team, totdat een inspecteur langskwam. We moesten direct alle kwasten neerleggen.’ De inspecteur vertelde de uitbater dat zijn café cultureel erfgoed is en daarom alleen van een historisch verantwoord kleurtje mag worden voorzien.

Geel, oker en bruin

Even had de uitbater er de smoor in, maar al snel besloot hij een kleurhistoricus in te huren. ‘Het was fantastisch om te zien’, vertelt De Lang enthousiast. ‘Met een soort chirurgisch mesje schraapt hij laagjes van de muur en het kozijn. Zo kun je precies zien hoeveel lagen op de muur hebben gezeten. Uiteindelijk kwamen we op dertien lagen.’

Het vernieuwde interieur van Huis de Beurs (Foto: René Walhout/RTV Noord)

In samenspraak met de historicus is daarna besloten om het interieur terug te brengen in de kleuren van rond 1900: geel, oker en bruin. ‘De periode rond 1900 is heel bepalend geweest voor Huis de Beurs’, legt De Lang uit. ‘Met de bouw van een theater- en bioscoopzaal kreeg Huis de Beurs zijn definitieve vorm. Architect Tonnis Holthuis heeft het interieur ontworpen en we zijn op de kleuren uit die tijd teruggevallen.’

Perzische tapijtjes op tafel

Behalve nieuwe frisse kleuren is in Huis de Beurs verder alles bij het oude gebleven. De authentieke bar en draaideur en ook de bekende Perzische tapijtjes op de tafels zijn gebleven. ‘Van die tapijtjes konden we geen afscheid nemen. We hebben wel voor iets kleinere tapijtjes gekozen, zodat we ze makkelijker kunnen wassen.’

Hoewel de opfrisbeurt van zijn café-restaurant met een valse start begon, is De Lange erg opgetogen over het eindresultaat. ‘Achteraf zijn we heel blij dat die inspecteur bij ons binnen is gestapt en ons op de vingers heeft getikt. Daardoor hebben we nu zo’n prachtig resultaat.’

De Perzische tapijtjes zijn gebleven in Huis de Beurs (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Huis de Beurs is onderdeel van de Vermaat Groep uit IJsselstein. Door de coronamaatregelen is het café-restaurant momenteel gesloten. Wel kunnen er maaltijden en snacks worden besteld en bezorgd.

