Door de mand: Kees Vlietstra weet hoe het selectie- en wisselbeleid écht gaat

Zo maakte mijn broertje de selectie bekend als beginnend trainer van korfbalvereniging Vlug & Vaardig in Garyp. Mooi cluppie. Moest afgelopen week ineens denken aan het toenmalige revolutionaire selectiebeleid van broerlief na het nieuws dat FC Groningen-coach Danny Buijs zondag niet langs de lijn zou zitten tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen.

In een voorbeschouwing op zaterdag kwam RTV Noord met het nieuws dat Buijs afgelopen week in contact is geweest met een medewerker van de club, die later besmet met het coronavirus bleek te zijn. Zelf testte de trainer negatief, maar hij moest vanwege de regelgeving in thuisquarantaine.

Doordat Buijs uit voorzorg ook niet naar Heerenveen zou afreizen, werd Sander van Gessel aan de technische staf toegevoegd. Hij zou daar de wedstrijd zondag vanaf de tribune van het Abe Lenstra Stadion volgen. 'Het kan zijn dat ik tijdens de wedstrijd wat contact met hem heb', gaf Buijs aan. 'Maar ik heb niet direct contact over wissels. Omdat ik morgen de wedstrijd kijk op tv, heb ik geen volledig zicht, want de bal wordt gevolgd.'

Bullshit natuurlijk. Natuurlijk heeft Danny contact gehad met Sander over de wissels. Natuurlijk bepaalt Danny het wisselbeleid. Vanuit zijn woonkamer. Vanaf de bank. Voor zijn breedbeeld plasma-televisie.

Sc Heerenveen-FC Groningen. Ruststand: 1-0.

'Hé Sander, met de hoofdtrainer. Ik heb je nummer van Mark Jan Fledderus. Zit Adrie aan de Safari? Waar is die Poldervaart mee bezig? Er moet meer gif in. Gember. Peper. Rattengif, verdomme. We spelen tegen Heerenveen godbetert. Geef maar door aan Adrie dat hij die Abraham er in gooit. Ja, nu! Voor wie zeg je? Schreck natuurlijk. Die speelt zoals zijn achternaam klinkt. En Adrie moet zelf harder coachen. Precies. Schreeuwen. Ik doe het hem elke week voor.'

55e minuut. Paulos Abraham voor Sam Schreck.

'Ja Sander, nog even weer met de hoofdtrainert. Die zon staat irritant laag. Geef even door aan Adrie dat ze meer over rechts aanvallen. In de schaduw. Op links zie ik de bal niet op mijn tv. O, en Mo kan ook gaan douchen. Hoezo vind jij dat Mo wel goed speelt? Maakt me niet uit wat jij vindt. Mo moet eruit. Dat doe ik altijd. Gooi Dankerlui er maar in.'

72e minuut. Damil Dankerlui voor Mo El Hankouri.

'Sander, waarom neem je niet direct op als ik je bel? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je met nog tien minuten te spelen even lekker voor jezelf op Tinder gaat zitten te swipen. Wisselen! Wie? Maakt niet uit. Wie hebben we nog op de bank? Oké. Dammers er maar in. Nee, niet voor Suslov. Die gaat nog scoren, ik heb zo'n gevoel. Flikker Van Kaam er maar uit.'

81e minuut. Wessel Dammers voor Daniel van Kaam. 82e minuut. Tomás Suslov scoort 1-1.

'Ja Sander, weet jij waarom Tomás zo innig bij Adrie om de nek hangt? Doen ze bij mij nou nooit. Heeft Adrie ze een fles Safari in de bus beloofd ofzo? Overdreven gedoe.'

92e minuut. Einde wedstrijd. Sc Heerenveen - FC Groningen: 1-1.

'Ja Sander, laatste keer. Geef nog even aan Adrie door dat-ie het toch wel goed heeft gedaan. Ja, ook zijn persconferentie na afloop. Ben ook blij dat Tomás na zijn ellende die goal heeft gemaakt. We hebben een mooie selectie, zo met zijn allen. En jij Sander? Nog een superlikie gescoord?'