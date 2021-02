Telefoon kappers staat roodgloeiend: 'Eerste week al bijna volgeboekt'

'De heropening is broodnodig', zegt Tieneke Dijkstra, eigenaar van Salon Duet in Marum. De situatie in de branche is nijpend, zegt ze.

'Weet anders niet hoe het verder moet'

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 ging, ondanks de steunmaatregelen, een deel van haar spaargeld al op. Die buffer kon Dijkstra vanaf de zomer niet opnieuw opbouwen, omdat haar zaak vanwege de coronamaatregelen niet op volle kracht draaide.

Vlak voor de kerst, normaal gesproken een periode van topdrukte, moest de kapster opnieuw de deuren sluiten. Tijdens de tweede lockdown ontving Dijkstra nauwelijks of geen steun. ‘En de kosten lopen ondertussen gewoon door. Ik hoop van harte dat we ook écht open kunnen, want anders weet ik niet hoe het verder moet.’

De eigenaar van de zaak in Marum had twee kappers in dienst. Om de kosten te drukken, is Dijkstra in december overgestapt op een ander systeem. De voormalige personeelsleden huren tegenwoordig als zzp’ers een stoel.

'Langer bezig met reinigen dan met knippen'

Dijkstra heeft aanpassingen gedaan om veilig te kunnen knippen: er staan spatschermen, in de zaak zijn mondkapjes verplicht en klanten moeten buiten wachten. Na elke knipbeurt wordt de stoel grondig gereinigd. ‘Je bent meer tijd kwijt met alles eromheen dan met de behandeling zelf’, zegt de kapster, die ondanks alle rompslomp blij is dat ze weer aan de slag kan.

'Eerste week al bijna volgeboekt'

Bij kapsalon Sil's Haircrew in Sappemeer staat maandagochtend de telefoon roodgloeiend. Vaste klanten proberen naar aanleiding van de geruchten in de media een knipafspraak te maken. 'Het is echt een gekkenhuis. We zitten de eerste week al bijna helemaal vol en dan hebben we ook nog ruimere openingstijden', zegt eigenaar Silvia Berg.

In de kapsalon werken vijf kappers, maar dat proberen ze in coronatijd te beperken tot maximaal drie. 'Want anders krijg je te veel mensen in je zaak. We moeten dus heel strak plannen', zegt Berg.

'Leven van persco naar persco'

De afgelopen maanden moest ook Berg een beroep doen op haar spaargeld. Ze kreeg, zoals bij de eerste lockdown, geen toeslag van de overheid. 'Ik heb deze keer een kleine tegemoetkoming gekregen in mijn personeelskosten, maar er is nu ook een partnertoetsing gedaan, dus kreeg ik verder niks', zegt Berg.

De kapster gaat ervan uit dat haar zaak volgende week open gaat, al weet ze ook dat het nog steeds niet zeker is. 'Je leeft in deze periode echt van persco naar persco. Ik wil er niet aan denken dat er morgen geen goed nieuws is. We gaan er weer met goede moed tegenaan', zegt een positieve Berg.

