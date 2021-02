Neef doodgestoken meisje wijst op gevaar van 'mes op zak'

In een film vertelt Bremer over de gevolgen voor nabestaanden.

Kinderen wijzen op gevaren van mes dragen

De film is een initiatief van de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG). Familieleden van slachtoffers van steekpartijen vertellen wat hen is overkomen na de dood van hun dierbare. De film wordt vertoond op scholen, om kinderen te wijzen op de gevaren van het dragen van een mes.

‘Ik hoop dat ze door de film beseffen dat een ongeluk in een klein hoekje zit. De schade is vaak niet meer te herstellen’, zegt Bremer. Hij vermoedt dat tieners een mes dragen, omdat ze denken dat het statusverhogend is. ‘Vroeger was je misschien stoer als je een knuppel had, nu zijn we via de boksbeugel bij messen terechtgekomen. De wapens worden steeds groter. Dat is zorgelijk.’

De moord op Annemieke van Dijk

Annemieke van Dijk werd in juli 2013 vermoord door haar ex-vriend Jacco R. Hij bracht het 17-jarige meisje in haar ouderlijk huis om het leven met 27 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat zij niet met hem verder wilde. R. werd in 2014 veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. In oktober werd zijn tbs-behandeling met twee jaar verlengd.

Mooie herinneringen

Bremer werkt ook mee aan de film voor de moeder van Annemieke, zijn tante. ‘Ik ben blij dat ik op deze manier écht wat voor haar kan doen, naast er voor elkaar zijn.’

De Grijpskerker vertelt dat hij nog regelmatig denkt aan de dood van zijn nichtje. ‘We bespreken het af en toe op verjaardagen en familiedagen. We delen ook mooie en leuke herinneringen, die houden we in leven.’

'De confrontatie houd je altijd'

Annemiekes dood heeft grote gevolgen voor haar familie, ook acht jaar later nog. 'Het vrije, enthousiaste gevoel ontbreekt vaak. En onbewust vier je dingen toch iets ingetogener’, zegt Bremer. ‘Na al die jaren wordt het wel iets makkelijker, maar de confrontatie hou je altijd.’

Bremer en zijn nichtje waren leeftijdsgenoten. Hij beschrijft hun band als een ‘typische neef-nichtrelatie’. De twee zagen elkaar op verjaardagen, maar deelden ook dezelfde vriendengroep. ‘We beleefden veel dingen op hetzelfde moment. Mijn mijlpalen, zoals een huis kopen, zullen mijn nichtje nooit bereiken. Daar denk ik onbewust toch aan.’

Het lijkt erop dat slachtoffers en daders steeds jeugdiger worden Jack Keijzer, FNG

De nabestaande én de dader hebben levenslang

Jack Keijzer, voorzitter van de FNG, ziet dat het messenprobleem onder de jeugd groter wordt. ‘Je kan de krant niet openslaan of er is wel weer ergens een steekpartij. Het lijkt erop dat slachtoffers en daders steeds jeugdiger worden. Dat vind ik griezelig. Het kan niet zo zijn dat kinderen van 14 of 15 standaard een mes mee naar school nemen.’

Naast familie komt ook een ex-gedetineerde aan het woord in de film. ‘Je hoort vaak: als nabestaande heb je levenslang. Maar dat geldt ook een heel klein beetje voor de dader, daarvoor zijn de gevolgen ook groot. Het is goed dat ook die kant wordt belicht’, zegt Keijzer.

De film is gemaakt in aanloop naar de Europese Dag van het slachtoffer, jaarlijks op 22 februari. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en hun familie.

