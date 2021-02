Kleedkamer Noord #14 (met Jordy Kuiper): 'Taboe om in topsport over psychische problemen te praten'

Met weer een gast: de openhartige en eerlijke Jordy Kuiper die zijn contract ontbond bij de Franse basketbalclub Lorient Basket. Hij vertelt dat het, vanwege allerlei oorzaken, mentaal te zwaar werd om daar te blijven. Hij kijkt terug, maar zeker ook vooruit. Want wil hij nog weer een club, en in welke competitie? Of toch Donar?

Het mentale en psychische aspect in de sport blijft de rode draad deze aflevering, want ook atlete Danaid Prinsen zat flink aan de grond. Voor de rest behandelen we meer atletiek, rugby, Bauke Mollema, Leon Williams, Kim Polling, de sloop van De IJzeren Klap, het schaatsmuseum van Dick Heuvelman en vertelt FC Groningen-supporter Jordy ook wat hij van de Derby van het Noorden vond.

Jordy (rechts) vol vertrouwen over de toekomst (Foto: RTV Noord)

-Jordy Kuiper: 'Denk dat het een taboe is om in topsport over psychische problemen te praten'

-Karel-Jan Buurke: 'Jordy houdt altijd de regie in eigen hand'

-Jordy Kuiper: 'Dat het falen was heeft wel door mijn hoofd geschoten'

-Niiwino Geertsema: 'Ik dacht dat jij altijd zo vrolijk en optimistisch was..'

-Henk Elderman: 'De snoek leeft nog en zwemt nu in het Boterdiep!'

-Jordy Kuiper: 'Ik heb gefaald als ik niet ooit bij Donar heb gespeeld'

Beluister de aflevering hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Check rtvnoord.nl/podcasts/kleedkamer-noord om te volgen of abonneren via je favoriete podcastapp. Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.