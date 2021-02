Geen startplek voor Bram Buigel bij EK Indoor

Buigel werd afgelopen weekend vierde achter Wielart. De Warffummer liep in de voorbije weken vier keer onder het limiet dat nodig is om op het EK uit te mogen komen. 'Maar ik mag niet', zegt Buigel teleurgesteld. 'Het is jammer, maar ik snap de keuze. Ik had zondag gewoon derde moeten worden. Uiteindelijk is dat doorslaggevend', laat hij weten.

Lastig

Vlak na de finale had hij de atleet al het idee dat het lastig zou worden. 'Het zou echt een keuze van de Atletiekunie worden. En als het zo close is, dan telt het resultaat van het Nederlands kampioenschap.'

Als de bond Buigel wel had aangewezen, had hij zich kunnen opmaken voor zijn eerste grote internationale optreden. Zijn teamgenoot Thijmen Kupers is wel geselecteerd. Hij doet over een kleine twee weken voor de vijfde keer mee aan het EK Indoor.

