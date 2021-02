Provincie Fryslân sluit financiële bijdrage voor Lelylijn niet uit

‘Wat we aanbieden is ruimte, we betalen in natura op dat punt’, zegt Fokkens (VVD) in de podcast Voorwaarts Voorwaarts. ‘Daarnaast denk ik dat er wel degelijk gekeken moet worden wat er mogelijk is om de harde pecunia op tafel te krijgen. Namens Friesland ben ik geneigd om te zeggen: daar wil ik zeker naar kijken.’

De Friese gedeputeerde vindt echter wel dat een project als de Lelylijn niet vergeleken kan worden met een miljardenproject als de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. De verlenging van die lijn is in tegenstelling tot de Lelylijn wél opgenomen in het Nationaal Groeifonds. Onder meer KLM, NS en Schiphol zorgen voor een cofinanciering van een miljard euro.

Rijk moet nationale belang inzien

‘Hier zit voor een deel KLM-geld bij, terwijl de KLM ook geld heeft gekregen van de overheid. In die zin is het daar gemakkelijk zaken doen.’ Fokkens vindt dat het Rijk vooral het nationale belang moet inzien van de Lelylijn.

Fokkens constateert dat de Rijksoverheid en politici wél anders naar de periferie moeten gaan kijken. ‘Het is zaak dat we landsdelen met elkaar gaan verbinden. De provincie Zeeland moet nu worden gecompenseerd omdat de marinierskazerne niet doorgaat. Dan wordt gezegd: er moet maar een verbinding komen. Dat is natuurlijk een bizarre reden. Wij als Nederland hebben Zeeland gewoon nodig.’

Fokkens wil ermee zeggen: zo moet de Rijksoverheid ook naar Noord-Nederland gaan kijken. ‘Alles valt of staat met politieke wil.’

