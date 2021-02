Bewoners nieuwbouw Opwierde ervaren mankementen: ‘De maat is vol’

In de wijk Opwierde worden honderden huizen versterkt of gesloopt en opnieuw gebouwd. Dit gaat in een rap tempo, maar de bewoners zijn lang niet allemaal tevreden over de gang van zaken. Aan de Beukenlaan klaagt de buurt over kapotte warmtepompen, niet werkende zonnepanelen en lekkages. ‘De maat is vol’, vertelt Janny, die met haar man Ad aan de Beukenlaan woont.

Problemen sinds de oplevering

De woningen zijn in november en december vorig jaar opgeleverd. ‘En sindsdien ervaren we problemen. In eerste instantie hadden we lekkages en schimmel en nu hebben we steeds problemen met de warmtepomp. Het is constant koud in huis’, aldus Janny. ‘Niet alleen wij, maar ook onze buren ervaren dezelfde problemen. Bij de buurvrouw is de hele vloer al een keer ondergelopen.’

Bewoners van de Beukenlaan hebben onderling een WhatsAppgroep. Volgens Janny worden hier wekelijks en soms zelfs dagelijks de mankementen en problemen aan de woningen besproken. ‘Het is iedere keer afwachten wanneer zich weer een probleem voordoet. We waren blij dat we eindelijk terechtkonden in onze nieuwe woningen, maar we hebben nu nog steeds geen rust. De problemen blijven komen.’

Elektrisch kacheltje

Ook Kim Velleman woont met haar kinderen aan de Beukenlaan. ‘Toen het de afgelopen weken zo flink heeft gevroren, hadden wij geen verwarming en warm water. Energiewacht gaf aan dat bij het installeren van de warmtepomp al fouten zijn gemaakt, maar dat zij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. We hebben als tijdelijke oplossing een klein elektrisch kacheltje gekregen, maar dit is natuurlijk niet de oplossing.’

Een andere tijdelijke oplossing van de aannemer was om de zonnepanelen los te koppelen. ‘Hierdoor sloeg de warmtepomp wel weer aan, maar zo wekken we natuurlijk geen energie op. Als de zonnepanelen niet leveren, wordt het wel heel duur om hier te wonen’, vult Janny aan.

De bewoners van de Beukenlaan hebben echt pech, het is een combinatie van factoren Energiewacht

Energiewacht onderschrijft dat het niet normaal is dat bewoners zoveel mankementen ervaren aan hun nieuwe woning. ‘De bewoners van de Beukenlaan hebben echt pech. Het is een combinatie van factoren en er zijn ook veel verschillende partijen bij betrokken, zoals de aannemer, installateur en fabrikant.’

Domme pech

Janny en Ad denken dat de fouten zijn ontstaan door de snelle woningbouw in Opwierde. ‘In een korte tijd moeten enorm veel huizen worden gebouwd. Te snel, dan worden er fouten gemaakt.’ Toch is dat volgens Energiewacht niet de oorzaak van de problemen. ‘Het is domme pech. De zonnepanelen en warmtepomp zijn bijvoorbeeld op dezelfde groep geïnstalleerd, maar dit had niet gemoeten. Hierdoor gaan ze juist in storing. Ook moeten er onderdelen uit Engeland komen, maar door corona loopt dit vertraging op’, aldus een woordvoerder van Energiewacht.

De aannemers verwachten deze week met uitsluitsel te komen Woongroep Marenland

Woongroep Marenland geeft aan betrokken, maar niet verantwoordelijk te zijn voor de situatie op de Beukenlaan. ‘Omdat de woningen kort geleden zijn opgeleverd, is de aannemer in deze periode nog verantwoordelijk om de klachten te verhelpen’, aldus een zegsman van Woongroep Marenland.

Wel kijkt de woningcorporatie mee naar een compensatie voor het ontkoppelen van de zonnepanelen. ‘Uiteraard worden bewoners hiervoor gecompenseerd. Prioriteit is nu het vinden en oplossen van de storing. De aannemers werken hier aan en verwachten deze week met uitsluitsel te komen.’

