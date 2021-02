NK Wielrennen voor jeugd duurt langer en wordt verplaatst

Het NK Jeugdwielrennen in Veendam wordt verdeeld over twee dagen. Daarnaast wordt het kampioenschap op een andere locatie gehouden. Dat heeft de organiserende wielervereniging De Stormvogels na overleg met de Veiligheidsregio en de gemeente Veendam besloten.

Het parcours zou in eerste instantie in het centrum van de Parkstad worden uitgezet. Daar zou ook een evenementenplein ingericht worden.

'Wij willen een NK Jeugd waarbij ouders en inwoners langs het parcours staan en ook de mogelijkheid dat mensen blijven hangen rond het evenementenplein. We snappen heel goed dat er gedacht moet worden in oplossingen, maar we voorzien dat we het centrum moeten afsluiten om belangstellenden te weren. Dat is een gigantische kostenpost, die niet gedekt is in de begroting', luidt de uitleg van De Stormvogels.

Wielerarena

De Wielerarena bij voormalig stadion De Langeleegte in Veendam wordt de nieuwe plaats van handeling. De wielerbaan wordt voorafgaand aan het NK officieel geopend. De wielrenners in de leeftijdscategorie van acht tot veertien jaar komen op 12 en 13 juni in actie.

