Nieuwe opkoopregeling in aardbevingsgebied begint volgende week

De Nationaal Coördinator Groningen begint op 1 maart met een nieuwe ronde van het zogeheten Koopinstrument. Huiseigenaren in de kern van het aardbevingsgebied kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor het opkopen van hun woning.

Het budget is vergeleken met vorig jaar gehalveerd. Toen was er nog twintig miljoen euro beschikbaar, nu ligt er twee keer vijf miljoen op de plank, uit te geven in twee aanvraagrondes in maart en september. De NCG verwacht dat tien miljoen euro toereikend is, omdat er vorig jaar minder aanvragen binnenkwamen. De aantrekkende woningmarkt speelt hierin een rol.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in het aardbevingsgebied staan. Verder moet de aanvrager eigenaar en bewoner zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen. Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal acht maanden aantoonbaar via een makelaar openbaar te koop staan.

Bijzondere omstandigheden

Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden, zoals een medische indicatie, familieomstandigheden of met een woon-werkafstand, krijgen voorrang bij het opkopen van de woning. Sinds vorig jaar wordt ook significante schade door mijnbouw als bijzondere omstandigheid aangemerkt.

Aanmelden kan van 1 tot en met 28 maart

