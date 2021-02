Snuffelshop gooit de deuren open: 'Ik heb geen opties meer'

Jannie Orsel van de Snuffelshop in Heiligerlee en Veendam (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

‘Mijn Snuffelshop is al sinds halverwege december dicht en wij krijgen geen enkele vorm van steun. Het is nu pompen of verzuipen.’

Deuren open

Maandagochtend besloot Orsel de deuren te openen, vlak voor het begin van de middag zat zij alweer thuis. Het was emotioneel te zwaar voor haar. ‘Ik heb het tot 12.00 uur kunnen volhouden, maar ben toen naar huis gegaan.’ .

De onderneemster opent de deuren weloverwogen: ‘Dat click & collect werkt hier voor geen meter. Mensen willen de spullen in hun handen hebben, maar dat kan nu niet.’ Dan maar op deze manier, denkt ze: ‘Deze maand kunnen wij de rekeningen nog betalen, daarna is het over en uit. Ik heb geen opties meer. Ik moet wel.’

Ik ga liever onder dan dat ik lijdzaam moet toezien dat mensen hier niks kunnen kopen Jannie Orsel, oderneemster Snuffelshop

Klanten buiten

De deuren van de kringloopwinkel waren maandag geopend, maar klanten mochten niet binnen komen. Orsel legt uit: ‘Wij hadden tafels neergezet en daar stonden de spullen op. De klanten bleven buiten, het personeel was binnen.’

Zodra klanten iets leuks zagen staan, pakte het personeel het erbij. En mocht de klant de bank of een stoel leuk vinden? Even betalen, inpakken en weer naar huis. Een manier van verkopen die niet is toegestaan volgens de huidige regels die gelden voor ondernemers.

Orsel: ‘Het is misschien niet leuk, niet handig en wettelijk niet toegestaan. Maar ik ga liever onder dan dat ik lijdzaam moet toezien dat mensen hier niks kunnen kopen. Ergens moet je de grens trekken.’

Geen ingrijpen

Oldambt ziet op dit moment geen reden om in te grijpen. De gemeente heeft met Orsel gebeld en gesproken over de situatie. Volgens Oldambt is er niks aan de hand.

‘Mevrouw Orsel vertelt ons dat zij de spullen op Facebook aanbiedt en dat klanten het na minimaal vier uur kunnen ophalen bij de winkel. Zij heeft ons verteld dat dat de enige manier is waarop zij spullen verkoopt.’

Ander verhaal

Tegen RTV Noord zegt Orsel iets anders: ‘Als mensen spullen zien staan, mogen ze die van mij ook kopen. Dan wijst iemand op een artikel en vraagt: ‘Jannie, heb je die ook te koop?’, en dan moet ik ‘nee’ zeggen?’

'Ik heb veel berichten gekregen van klanten, iedereen staat erachter. Dan gaat er bij mij niet in dat ze zeggen: dat mag niet.'

Oldambt gaat nog een bezoek brengen aan de kringloopwinkel in Heiligerlee.

