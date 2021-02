Hamelhuys voor kankerpatiënten heeft toekomst dankzij steun gemeenten

Het ontmoetingshuis voor kankerpatiënten, vernoemd naar oprichtster en eigenaar Josje Hamel, heeft vestigingen in Assen en Groningen.

Gemeenten betalen werknemers

Een maand geleden maakte Hamel, zelf oud-kankerpatiënt, bekend dat zij de organisatie niet meer aan kon zonder hulp van een betaalde management-assistent en dat beide inloophuizen anders zouden moeten sluiten. Zaterdag werd bekend dat het huis een doorstart kan maken. Dat gebeurt dankzij de betrokken gemeenten. Zij bekostigen een professionele kracht en financieren een medewerker via de Participatiewet.

Meer ondersteuning in buurthuizen

De vestigingen blijven, binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, geopend. Er verandert wel wat aan het model van de organisatie, vertelt Hamel: 'We willen nu een hybride model met veel meer ondersteuning in de wijken en dus in buurthuizen als het Floreshuis en het Vinkhuys actief worden. Daarnaast willen we op termijn van het bestaande pand af, omdat dat duur en oncomfortabel is.'

Rol als boegbeeld voor Hamel

Haar eigen rol wordt ook anders nu ze, vermoeid als ze is, een deel van haar werk kan overdragen: 'Ik blijf onbezoldigd directeur, maar ik hou me niet meer alleen bezig met de dagelijkse organisatie. Ik ga meer de grote lijnen uitzetten, contacten onderhouden met de buitenwereld en me meer opstellen als het boegbeeld van de organisatie.'

