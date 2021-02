MartiniPlaza beste congreslocatie van Noord-Nederland

MartiniPlaza is door het vaktijdschrift Meeting Magazine uitgeroepen tot beste congreslocatie van Noord-Nederland. En dat terwijl er in het afgelopen coronajaar nauwelijks gecongresseerd is.

De prijs is dan ook niet alleen voor de prestaties in het voorbije jaar, maar voor het hele pakket dat MartiniPlaza al jaren biedt, vertelt directeur Willem de Kok.

Of De Kok het wrang vindt om de prijs te krijgen in een jaar waarin het congrescentrum juist met handen en voeten gebonden is door de coronamaatregelen? 'Ja, wrang is het wel. Maar we gaan het natuurlijk wel op ons briefpapier zetten en ons ermee afficheren. En als de zalen ooit weer open gaan, hopen we er toch een graantje van mee te pikken.'

Nog een award?

De awards van Meeting Magazine zijn publieksprijzen voor onder meer de beste ontmoet- en evenementenlocaties en worden jaarlijks in vier categorieën uitgereikt. MartiniPlaza staat ook op nummer één in de tussenstand voor 'Beste congreslocatie van het jaar' in heel Nederland. Die verkiezing duurt nog tot 26 februari.