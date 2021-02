Healthy Ageing Tour gaat in verkorte vorm door, zonder publiek

De etappes vinden op afgesloten omlopen plaats, waar geen publiek wordt toegelaten.

Alleen topsporters aan de start

De Healthy Ageing Tour heeft een uitzonderingspositie omdat de koers het predicaat topsportwedstrijd mag dragen. Het deelnemersveld bestaat uitsluitend uit UCI World Teams, UCI Continental Teams en twee nationale selecties.

'Het deelnemersveld bestaat alleen uit rensters die er hun brood mee verdienen. We hebben ongeveer dertig renners aan de start die naar de Spelen gaan', zegt organisator Thijs Rondhuis.

Koers over afgesloten routes

De eerste etappe is op het TT Circuit in Assen. Op de tweede dag is er een individuele tijdrit over het grondgebied van de Marnerwaard kazerne bij Lauwersoog. De slotrit vindt plaats op een parcours op en rond de VAM-berg. Stuk voor stuk parcoursen die goed af te sluiten zijn, zegt Rondhuis.

'Het TT Circuit is al een afgesloten omgeving, daar kun je sowieso niet bij komen. De tijdrit in het Lauwersmeergebied rijden we over de Kustweg; een afgesloten terrein van de kazerne. En de ronde over de VAM-berg is een iets kleinere variant van het NK-parcours. Daar hebben we dus ervaring mee.'

En er speelt nog iets mee, denkt Rondhuis: 'We zitten nu al zo lang in deze periode, dat het bij de mensen tussen de oren zit. Dat het ook geen aantrekkingskracht zal hebben.'

Voorbehoud

De toestemming om de wedstrijd door te laten gaan is wel onder voorbehoud van de ontwikkeling van de verschillende varianten van het coronavirus.

