Brand flatportiek in Stad in de kiem gesmoord

Dankzij kordaat optreden van de brandweer is voorkomen dat een portiek van een flat in de stad Groningen maandagavond vlam heeft gevat. Het bleef bij rookontwikkeling, waarna ventileren door de brandweer uiteindelijk volstond.

Het voorval speelde zich af in een flat aan de Asingastraat in stadswijk De Hoogte. 'Het leek aanvankelijk wel alsof iets tegen de deur van de portiek aan was gezet wat in brand stond', zegt een woordvoerder van de brandweer. Dat had als gevolg dat de portiek van de flat vol met rook kwam te staan.

'Volgens de melding zou er ook iemand in een woning zijn die mogelijk in nood was, maar we troffen niemand aan', aldus de woordvoerder. Na het ventileren van de portiek kon de brandweer weer terug naar de kazerne.

Hoe de brand is ontstaan en of er mogelijk sprake is van brandstichting, wordt nog uitgezocht.