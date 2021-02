Gedragspsycholoog: 'Avondklok is effectieve maatregel gebleken'

De gedragspsycholoog constateert dat de verlenging van de avondklok nu anders is dan toen de maatregel een maand geleden werd ingesteld. Vooral de context is heel anders, zegt Dijkstra. 'Er is veel onrust bij verschillende groepen.'

'Mensen zijn hoopvol'

'Mensen zijn hoopvol, er veranderen dingen', zegt Dijkstra. 'Ik las vanochtend in de krant dat er ook wel wordt gesproken over chaos in het beleid. Dat zijn allemaal tekenen dat er dingen aan het veranderen zijn en dat de overheid aan het meebewegen is met de mensen.'

Niettemin: de avondklok blijft nu waarschijnlijk tot eind maart van kracht. Terwijl het kabinet bij het instellen ervan beloofde dat deze maatregel bij versoepelingen waarschijnlijk weer als eerste van tafel zou gaan. Hoe gaan de mensen daarmee om?

De praktijk heeft geleerd dat mensen zich redelijk goed aan de avondklok houden Arie Dijkstra - gedragspsycholoog RUG

Dijkstra: 'Zo'n belofte is natuurlijk nooit handig. Maar de praktijk heeft geleerd dat de mensen zich redelijk goed aan die avondklok houden. Daardoor is er een stabiele factor die dagelijks z'n vruchten afwerpt: tien procent minder besmettingen als je ook buitenlandse modellen mag geloven. Reken je dat door, dan hebben we daardoor echt wel een paar levens bespaard.'

Effectieve maatregel

In die zin noemt Dijkstra de avondklok in het grote geheel 'best een effectieve maatregel'. Een gevolg daarvan is wel dat mensen nu worden gedwongen tot creatieve oplossingen om de samenleving langzaam weer open te gooien.

We moeten kijken naar creatieve oplossingen. Meer zaken open gooien, maar op een veilige manier Arie Dijkstra - gedragspsycholoog RUG

'Creatief, door bijvoorbeeld middelbare scholen niet vijf dagen per week open te doen, maar één of twee. Of de horeca die originele dingen bedenkt om heel langzaam weer op te kunnen. De overheid zal dat ook toelaten.'

Creatieve oplossingen

Naar dergelijke creatieve oplossingen gaan we nu toe, zegt Dijkstra. 'We kunnen best op een veilige manier open, zegt de horeca. Zo moeten we nu ook gaan kijken: hoe kunnen we zaken openen, maar op een veilige manier. Ik zeg niet dat het altijd zal werken, maar die kant moeten we wel op.'

