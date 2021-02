Zwemschool Henny de Groot voorlopig niet in hoger beroep

Zwemschoolhoudster Henny de Groot gaat voorlopig niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die besloot dat ze per 1 mei uit zwembad Parc Emslandermeer in Vlagtwedde moet vertrekken.

Afgelopen woensdag was die uitspraak. Het huurcontract tussen de eigenaar van het zwembad en de zwemschool moet per 1 mei worden ontbonden. De eerste reactie van de zwemschoolhoudster: 'Hevige teleurstelling en boosheid'. Ze had verwacht dat ze de rechtszaak zou winnen.

'Gesprek afwachten'

De zwemschoolhoudster beraadt zich op een hoger beroep, maar wil een gesprek met de gemeente en de eigenaren van het zwembad afwachten voordat ze de definitieve keuze maakt. Dat gesprek was maandagavond. Een dag later laat ze weten voorlopig af te zien van een hoger beroep.

'We wachten af wat de gemeenteraad gaat doen. Als zij besluiten het zwembad niet te kopen, dan ga ik in hoger beroep', laat De Groot weten. De eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente Westerwolde is op 21 april.

Jarenlang verlies

Het zwembad is nu eigendom van een stichting, Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer. Jarenlang lijdt de stichting verlies op de exploitatie van het gebouw. Ze zijn daarom al een tijdje bezig om het verkopen. Ook is wel eens gedacht aan sloop.

Het lukt de stichting niet om het aan een particuliere partij te verkopen. Verkoop aan de gemeente lijkt nu de enige optie. Of de gemeente dat ook gaat doen is nog maar de vraag. 'Dat is aan de gemeenteraad', zegt wethouder Giny Luth.

Onduidelijkheid over waarover is gesproken maandagavond

Wat er afgelopen maandag precies is gezegd daar willen de partijen niks over kwijt. Afgesproken is dat de gemeente het woord daarover voert. Wethouder Giny Luth laat weten 'dat het een goed en constructief gesprek is geweest'. Inhoudelijk gaat ze er verder niet op in. Ze wil het eerst met het gemeentebestuur en de gemeenteraad delen.

