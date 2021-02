Fietsen verdwenen in Winsum: ‘Op klaarlichte dag lijkt dit heel normaal’

Trudi Smilda is een van de gedupeerden. Ze moest aan het werk en zette haar fiets op slot naast winkelcentrum Obergum. ‘Toen ik van mijn werk kwam was de fiets ineens weg. Het is een zwarte Gazelle fiets met een hondenmand achterop.’

Oproep op Facebook

Op Facebook doet ze een oproep of mensen iets gezien hebben. Dan merkt ze ook dat anderen uit het dorp hun fiets kwijt zijn.

‘Ik ben tien minuten in de winkel geweest en daarna was mijn fiets weg’, vertelt Alfred Koster die bij hetzelfde winkelcentrum zijn elektrische Batavus fiets heeft neergezet. ‘Ik heb mij nog afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als ik tien minuten later was gegaan. Maar dat had niks uitgemaakt. Die lui lopen er gewoon de hele dag.'

Het is een beetje alsof je met een kleurentelevisie onder de arm uit de winkel loopt en iedereen denkt dat die van jou is Alfred Koster - gedupeerde

Alfred heeft inmiddels aangifte gedaan. Dat het op klaarlichte dag gebeurd is verbaast de Winsumer niks: ‘Dan valt het waarschijnlijk niet zo op. Het is een beetje alsof je met een kleurentelevisie onder de arm uit de winkel loopt en iedereen denkt dat die van jou is.’

Beelden

Diverse bewakingscamera’s in het dorp hebben de fietsendiefstallen vastgelegd. Trudi heeft deze beelden inmiddels ook gezien. ‘Daarop zie je twee mannen die de fietsen stelen. Ook op camerabeelden bij de rotonde is te zien dat twee mannen twee fietsen meenemen.’

'Ze moeten een soort loper hebben gehad'

‘Ja, die beelden heb ik ook gezien. De fietsen daar stonden op slot, aan elkaar vast en aan het fietsenrek. Ze moeten een soort van loper hebben gehad’, denkt Alfred.

Voordat mijn fiets gestolen werd zie je twee busjes in beeld komen aanrijden Trudi Smilda - gedupeerde

De fietsen zijn volgens Trudi waarschijnlijk in een busje vervoerd. ‘Voordat mijn fiets gestolen werd zie je twee busjes in beeld komen aanrijden.'

Zowel Trudi als Alfred heeft op Facebook opgeroepen om tips over de fietsendiefstal met de politie te delen.

Lees ook:

- Dieven stelen fietsen van thuiszorg: 'Dit is echt heel laag'

- Polen opgepakt, 'veel minder fietsen gestolen'