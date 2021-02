Twaalf bewoners Vredewold in Leek overleden aan corona (update)

De corona-uitbraak in woonzorgcentrum Vredewold in Leek heeft tot nu toe het leven gekost aan twaalf bewoners. Inmiddels zijn 35 bewoners en 35 medewerkers besmet. Volgens bestuurder Goos Knol is de kans groot dat het aantal sterfgevallen verder oploopt.

De virusuitbraak kwam begin deze maand aan het licht.

Uitbraak onder controle krijgen

Momenteel zijn de bewoners van drie zorgafdelingen en één verpleegafdeling in quarantaine. Directeur-bestuurder Goos Knol: 'In samenwerking met de GGD doen we er alles aan om de uitbraak onder controle te krijgen.'

Dit zijn harde tijden (...) Het heeft veel impact in emotionele zin Directeur-bestuurder Goos Knol van Vredewold

Het is nog niet duidelijk om welke variant van het virus het gaat. 'De testresultaten liggen nu bij de GGD', zegt Knol. Hij gaat er van uit dat het gaat om de 'gewone' en niet om de Britse mutatie, die besmettelijker is: 'Als we met een mutatie te maken zouden hebben, zou het hier niet zo rustig zijn. Het lijkt ons onwaarschijnlijk', aldus Knol.

'Dat ongrijpbare is vervelend'

Op de besmette afdelingen mag geen bezoek komen, op de andere afdelingen van Vredewold is beperkt bezoek toegestaan. 'Dit zijn harde tijden', zegt Knol. 'Ondanks dat het een oudereninstelling is waar overlijden niet heel ongewoon is, is deze situatie bijzonder. Het heeft veel impact in emotionele zin. Dat ongrijpbare is gewoon heel vervelend.'

Dit bericht is aangepast nadat is gebleken dat het aantal sterfgevallen is opgelopen naar 12

