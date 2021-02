'Een deel van de jongeren verstopt zich'

'En dat ze telkens nee horen, dat zie je aan jongeren. Ze vervelen zich en zitten veel achter de computer. Ze hebben niks te doen en zitten opgesloten.'

'Een aantal jongeren zoekt activiteiten op en gaat bijvoorbeeld bij DVC in Appingedam voetbal', schetst Oostenbrug het beeld van de lokale jeugd. 'Maar er is ook een deel die dat niet doet en zich verstopt. Zij raken in sociale isolatie.'

Volgens Oostenburg moeten zij er actief bij worden betrokken. De Winter Games zijn in samenspraak met jongeren tot en met zeventien jaar opgezet. Ze wilden onder meer gaan lasergamen.

Signaleren

Het is volgens de jongerenwerker juist die doelgroep waar de ergste pijn zit. Hoe bereik je hen? 'Het signaleren thuis of op school is heel belangrijker. We horen steeds vaker van ouders: mijn zoon zit de hele dag thuis, kun je iets doen? Vorige week ben ik nog bij jongere geweest die er helemaal doorheen zat. Ik heb hem opgehaald en we hebben gekeken wat hij leuk vindt.'

Het voornemen om de middelbare scholen weer anderhalve dag per week te openen, is volgens Oostenbrug heel belangrijk, maar niet zaligmakend, omdat in zijn ogen het leed al geleden is. De drempel is alleen maar hoger geworden.

Gaan ze straks wel naar school?

'Online lessen zoals ze nu gegeven worden, zijn goed, maar voor sommigen is dat niet genoeg. Die jongere zetten hun beeldschermpje uit, zodat ze niet gezien worden. Soms liggen ze gewoon nog in bed. Het is nog maar de vraag of ze straks wel naar school gaan zodra dit kan.'