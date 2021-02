Werkstraf voor pakketbezorger die telefoons en laptop achterover drukte

Voor het verduisteren van een laptop plus twee mobiele telefoons in Tynaarlo en het doorverkopen ervan, heeft de rechter een pakketbezorger uit Groningen veroordeeld tot honderd uur taakstraf.

Ook kreeg hij die straf omdat hij drugs in zijn bus had liggen. De man haalde de pakketjes die hij moest rondbrengen op bij een servicepunt van een bezorgdienst in Tynaarlo.

Daar haalde hij ze uit een rolcontainer, scande ze in en hevelde ze over naar zijn bus. In 2019 drukte hij drie keer een pakketje achterover. Die drie had hij bewust niet gescand, erkende hij later.

Verdwenen pakketjes

Op camerabeelden was te zien hoe de Groninger ze wegmoffelde achter andere pakketjes die hij vast had. De beelden werden bekeken nadat de bezorgdienst meldingen kreeg over pakketjes die in de provincie Groningen bezorgd hadden moeten worden, maar niet waren geleverd. Een bedrijf in Scheemda kreeg een bestelde laptop niet en inwoners uit Nieuw Beerta en Woldendorp wachtten tevergeefs op hun mobiele telefoon.

Ook meldde een kennis van de man dat hij hem met een smoesje een laptop te koop had aangeboden. De Groninger bekende alles toen de diefstal in de zomer van 2019 uitkwam. Hij bekende bij de politie ook dat hij de spullen had doorverkocht aan anderen voor in totaal 500 euro. Bij de rechtszaak in Assen kwam de man dinsdag niet opdagen.

Harddrugs

Hij moet van de rechter de 500 euro, die hij illegaal verdiend heeft, betalen aan de Staat. In oktober 2019 trof de politie zijn bus verlaten aan in Zuidlaren. Daarin lag speed en xtc. Dat was van hem, erkende de Groninger. Volgens hem was het voor eigen gebruik.