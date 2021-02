Oud-directeur Vegter's Rolletjes overleden: 'Hij heeft de fabriek groot gemaakt'

Jacobus Vegter (roepnaam Koos) groeide op in de bakkerij van zijn ouders en kreeg het bakkersvak met de paplepel ingegoten. Na een opleiding op de bakkersvakschool in Wageningen ging hij begin jaren vijftig aan het werk in bakkerij van zijn ouders. Al snel nam hij de productie voor zijn rekening.

'Hij zag wat er in de wereld gebeurde'

'Hij zag wat er in de wereld gebeurde en dat je als bedrijf moest automatiseren. Hij heeft er toen voor gezorgd dat het hele proces van het bakken en oprollen van het wafeltje werd geautomatiseerd', zegt zoon Gert Vegter.

Halverwege de jaren zestig nam de consumptie toe en was er steeds meer vraag naar de rolletjes. 'Mijn vader had genoeg kennis van het bakkersvak, maar zijn hart lag bij de automatisering. Hij hield niet van gepiel met deeg', zegt zoon Vegter.

Jacob Vegter heeft het bedrijf echt handen en voeten gegeven Teade Smedes - gemeentearchivaris Taede Smedes

Gemeentearchivaris Teade Smedes van Midden-Groningen bevestigt dit. 'Hij heeft het bedrijf echt handen en voeten gegeven. Hij haalde machines uit Frankrijk en heeft die in Hoogezand weer opgebouwd. Hij heeft de fabriek groot gemaakt', zegt Smedes.

Van nieuwjaarsrolletje naar Vegter's rolletje

Jacobus Vegter was de vierde generatie Vegter die aan het hoofd stond van het familiebedrijf uit Hoogezand. Hij was ook verantwoordelijk voor de naamsverandering van het belangrijkste product: het nieuwjaarsrolletje. Hij doopte de lekkernij om tot het Vegter's Rolletje.

'Hij wilde het product loshalen van oud en nieuw zodat men ook gedurende de rest van het jaar de koekjes ging eten. Dat is niet helemaal gelukt, maar desalniettemin is het een belangrijke slag geweest. Er waren toen ook nog veel andere bakkerijen die de rolletjes maakten en die zijn in de loop van de jaren allemaal verdwenen', aldus Gert Vegter.

Mijn vader heeft de inkoop nog zeker tien jaar gedaan en daarna was hij ook nog elke week in de fabriek te vinden Gert Vegter - zoon

De schaalvergroting werd compleet toen er afscheid werd genomen van het blik als verpakking van de rolletjes.

'Veel verdriet om faillissement'

Na zijn pensioen in 1996 nam Gert Vegter de taken van zijn vader over. Maar op de achtergrond deed Jacobus Vegter nog altijd de inkoop voor het bedrijf. 'Dat heeft hij nog zeker tien jaar gedaan en daarna was hij ook nog elke week in de fabriek te vinden. Hij heeft tot het eind belangstelling gehad voor het bedrijf en de mensen die er werkten', zegt Gert Vegter.

In 2018 ging het bedrijf failliet doordat een grote Duitse afnemer wegviel. 'Daar heeft mijn vader veel verdriet van gehad. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons familiebedrijf', zegt Gert Vegter, 'Maar ook daarna had hij nog belangstelling voor het bedrijf. Hij had een goed contact met de nieuwe eigenaren.'

Jacobus Vegter is in zijn slaap aan ouderdom overleden.

Lees meer:

- Promotiecampagne moet faillissement rolletjesbakkerij doen vergeten

- Vegter's Rolletjes gered maar grootste deel personeel zonder baan

- Vegter, van de nieuwjaarsrolletjes, is failliet(update)