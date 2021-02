Verbouwing GoudGoed houdt werknemers dagbesteding aan het werk

En daar is Arjan Visser maar wat blij mee. 'Anders zit ik maar thuis met een uitkering', zegt hij. 'Dat is niks voor mij, dat zou ik niet willen. Ik wil gewoon lekker de hele dag bezig zijn. Lekker een dagje werken vanaf 's ochtends acht uur. Daar voel ik mezelf lekker bij.'

Verbouwing

Door de verbouwing bij GoudGoed blijft hij toch aan het werk. 'We zijn aan het verven, we hebben wat hout bewerkt, wat balken erbij in gezet... Terwijl we ook nog wel gewoon tweedehands meubels bij de mensen kunnen ophalen hoor. Al is het natuurlijk wel allemaal wat rustiger nu.'

En, zegt hij: 'We mogen in de winkel weliswaar geen fietsen verkopen, maar de mensen kunnen ze via Facebook wel gewoon bestellen.'

'Echte baan lukt niet meer'

Visser werkt al negen jaar via de dagbesteding. 'Een échte' baan lukt voor mij niet meer. Ik ben over de 45, en dat is niet meer aan mij besteed. Ik heb een rugzakje, maar door dit gaat mijn leven goed door. Ik heb een huisje en m'n dingetjes gewoon goed voor elkaar zo.'

De lockdown maakt het voor hem wel extra moeilijk. 'Maar goed, daar zitten we allemaal mee, we moeten het uitzingen. Je moet positief blijven. Met negativiteit verpest je alleen je eigen dag.'

Lees ook:

- Ons coronablog