Vierverlaten is wachten meer dan zat en eist meer groen in de buurt: 'Wij gaan strijden'

Aanleiding is de verkeersoverlast die aanwonenden van de Roderwolderdijk ervaren van twee bedrijven. Het gaat om Recyclingbedrijf Scheffer en Van der Veen Containers. De bedrijven voldoen aan alle benodigde vergunningen, maar hun bedrijfslocaties liggen in mogelijk toekomstige groenstroken. Die groenstroken staan opgenomen in het bestemmingsplan.

Veel verkeersoverlast

De bedrijfsvoering van met name het Recyclingbedrijf gaat volgens de omwonenden gepaard met veel verkeersoverlast. Volgens de buurt rijden de vrachtwagens af en aan en dat gaat onder meer gepaard met veel opstuivend zand. Omwonenden krijgen al jarenlang te horen dat er meer groen wordt aangelegd tussen Vierverlaten en het naastgelegen industrieterrein Westpoort. Tot dusver blijft dat uit.

Het bestemmingsplan voorziet op de plek van het recyclingbedrijf een groenstrook. Wessel Bergsma - buurtbewoner

'Het is heel vreemd', zegt buurtbewoner Wessel Bergsma namens de buurt over het uitblijven van het extra groen. 'Het bestemmingsplan voorziet op de plek van het recyclingbedrijf een groenstrook. Dat moet een buffer zijn tussen de bewoning en de industrie. Wij willen heel graag dat de gemeente dat nu gaat naleven.'

Situatie bekend bij de gemeente

De situatie in Vierverlaten is al geruime tijd bekend bij de gemeente, maar tot dusver is er dus geen extra groen gekomen. Bergsma denkt dat de zaak nu wel in beweging gaat komen omdat de omwonenden gezamenlijk optrekken.

'Vierverlaten staat bekend als het snijpunt tussen wonen en werken. Het is denk ik heel normaal dat de gemeente rekening houdt met het feit dat je daar zuinig bent met de groene ruimte. Het is er nog steeds niet van gekomen, maar we hebben er recht op en daar willen we ook echt voor strijden.'

Wij willen best aan een verhuizing meewerken, maar we moeten onze huidige vergunning dan wel behouden Klaas Vegter - reclyclingbedrijf Scheffer

De beide bedrijven, Van der Veen en Scheffer, begrijpen de bezwaren van de omwonenden. Ze willen dan ook meewerken aan een oplossing waar een ieder zich in kan vinden. Klaas Vegter laat namens het recyclingbedrijf weten dat een verhuizing tot de mogelijkheden behoort. 'Wij willen daar best aan meewerken, maar we moeten onze huidige vergunning dan wel behouden.'

De gemeente zegt in gesprek te zijn met beide bedrijven, maar Van der Veen containers laat desgevraagd weten dat ze daar niet van op de hoogte zijn. 'Ook wij staan zeker open voor een eventuele verplaatsing', laat eigenaar Chris van der Veen weten.

Afwachten

De gemeente laat wat betreft de aanleg van het groen weten dat er wordt gewerkt aan de zogenoemde 'openbare ruimte'.

'Het is een kwestie van inpassen, dus het kan zijn dat het er iets anders uit komt te zien dan beschreven in de pannen, maar de groenstrook wordt deels of in z'n geheel aangelegd', laat de gemeente schriftelijk weten.

Lees ook:

- Gemeente Groningen maakt 25 miljoen euro vrij voor vergroenen Stad