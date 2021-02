Buijs tegen Feyenoord weer op de bank: ‘Wel een beetje gehad met de corona-aanpak van dit kabinet’

FC Groningen trainer Danny Buijs had geen klachten, testte negatief op het virus, maar moest toch in thuisquarantaine. ‘Het was heel frustrerend.’

Nadat Danny Buijs afgelopen week in contact was geweest met een medewerker van FC Groningen die besmet bleek met het coronavirus, moest ook hij uit voorzorg in quarantaine. Hetzelfde gold voor technisch directeur Mark-Jan Fledderus, keeperstrainer Sascha Marth, perschef Richard van Elsacker en communicatiemedewerker Frank Veenhof.

Frustrerend

‘Het was frustrerend dat ik zondag niet op de bank kon zitten’, vertelt de trainer van FC Groningen. ‘Dat terwijl ik dus geen klachten had. Daar komt bij dat ik het persoonlijk ook wel een beetje heb gehad met deze corona aanpak van het kabinet. Ik weet dat ik daar mee moet oppassen, want dan ben ik dadelijk ook een wappie. Maar dat is mijn persoonlijke mening na een jaar dat we in deze situatie zitten. Dat zorgde mede voor meer frustratie als je zelf in die situatie terecht komt’, vervolgt Buijs.

Lekker mijn werk doen

‘Ik heb thuis een ventje van 15,16 jaar zitten, dat kan gewoon niet naar school. Hij heeft al een jaar geen fysiek contact met zijn leeftijdgenootjes. Ik merk bij iedereen dat ze het wel een beetje gehad hebben met hoe het huidige kabinet ermee omgaat. Dat zie je de laatste weken steeds meer terug. Wij doen een teamsport. Dan kan iedereen zeggen dat je lekker je werk kan doen, maar dat kan ik niet. Ik kan mijn werk doen, dat is iets anders. Lekker mijn werk doen is in een vol stadion voetballen, of in een driekwart gevuld stadion, want het zat hier ook niet altijd vol', vertelt de oefenmeester: 'Wij hebben een bevoorrechte positie als je het vergelijkt met mensen die een horecazaak of kapperszaak hebben. Maar het is niet lekker mijn werk doen.'

Moeite met corona-aanpak

Buijs hoort van veel kanten dat mensen uit brede lagen van de samenleving moeite hebben met de corona-aanpak. 'Je zal ongetwijfeld mensen hebben die vinden dat het strenger moet. En dat mag. Iedereen zijn eigen recht om iets te vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die graag willen dat het anders gaat. Ik denk dat je moet kijken hoe je beide kampen op de goede weg krijgt. Het land is van ons allemaal. Als het zwart-wit was dan was iedereen het ook wel eens met wat we moeten doen. Dat is niet gaande. We zijn een jaar bezig en er gaan nog steeds mensen dood, er liggen nog steeds mensen op de IC, er komt steeds meer frustratie, economisch gaat het slecht, bedrijven gaan kapot. En al die experts denken er verschillend over. Ik denk dat als je er verantwoordelijk voor bent je naar beide partijen moet luisteren om een weg te vinden.'

Op de bank

Maandag werd de oefenmeester, net zoals de rest van de medewerkers en spelers, negatief getest. Daardoor zit Buijs woensdag tegen Feyenoord weer gewoon op de bank. Er zijn bij FC Groningen nog wel wat vraagtekens richting die wedstrijd. Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn er de komende weken zeker nog niet bij. Beide spelers ondervinden al langere tijd hinder van een enkelblessure. Ramon Pascal Lundqvist is op de weg terug, maar is nog een vraagteken. Gabriel Gudmundsson heeft ook wat klachtjes en is tevens onzeker. Patrick Joosten keert hoogstwaarschijnlijk weer terug bij de selectie. Arjen Robben is tevens niet inzetbaar, maar dat is bekend.

Twijfelgevallen

‘Over de drie twijfelgevallen hakken we vandaag of morgen een knoop door’, zegt Buijs. ‘Patrick verwacht ik er wel bij en Ramon durf ik nog niet te zeggen. Hij heeft tegen PEC die schop op zijn enkel gehad, liep toen op adrenaline door, maar kreeg toch een reactie.’

'Moeilijke wedstrijd

De trainer van FC Groningen verwacht woensdag een lastige wedstrijd tegen een moeilijk te verslaan team. ‘Feyenoord heeft zondag een slechte wedstrijd gespeeld, maar toch stappen ze met een punt van het veld. Mensen vonden het de slechtste wedstrijd sinds jaren. Wel opmerkelijk dat je tegen een goed voetballende ploeg speelt, maar toch met een punt van het veld stapt.. Dat zegt wel iets over Feyenoord. Ze zijn heel moeilijk te verslaan. Ze staan nog steeds in de top vijf. Stugge ploeg met veel kwaliteiten. Als wij een goed niveau halen, kunnen we het ook Feyenoord moeilijk maken. Eerste uur Zwolle en tweede helft Heerenveen, dat niveau moeten we halen. We moeten goed aan de bal zijn. Diepte achter de laatste lijn. Goed gegroepeerd verdedigen, maar dat moet je ook tegen elke ploeg’, besluit Buijs.