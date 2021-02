Enthousiaste pensionaris (84) wil huisjes bouwen en leven brengen in Bad Nieuweschans (update)

De woningen zijn voornamelijk bedoeld voor de inwoners van het dorp, omdat zij nu volgens Thie weinig mogelijkheden hebben om binnen het dorp een ander huis te vinden.

Woningen bouwen

Hij is dan weliswaar op leeftijd, maar stilzitten? Dat is er niet bij voor Thie. Hij loopt met de schep in zijn handen over het stuk land. In vol enthousiasme praat hij over zijn tijd in Ierland (‘Ik heb daar zulke mooie dingen meegemaakt!’), de Sinterklaasfeesten die hij organiseerde (‘Iedereen praat er nu nog over’) en de mooie uitzichten (Geloof mij jongen, zoiets heb je nog nooit gezien!’).

Maar zodra wordt gesproken over het stuk land in Bad Nieuweschans is er geen houden meer aan. Zijn plan? Een groot park bouwen met Tiny Houses. Volgens hem is daar behoefte aan.

‘In Bad Nieuweschans is niks te koop! En de jeugd? Die trekt op deze manier weg. Dat moeten we voorkomen. Het is zo’n prachtig dorp. Dat moeten wij met zijn allen in leven houden.’

Grootse plannen

Daarom heeft Thie met andere enthousiastelingen de plannen op papier gezet. De schetsen zijn getekend, de plannen liggen op tafel. Ondertussen is Thie samen met zijn vrouw Jannie en dochters Regina en Grainne druk bezig het land te onderhouden.

Thijs Thie met vrouw en dochters (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Maar daar blijft het vooralsnog bij. Thie heeft geen toestemming van de gemeente Oldambt om te mogen bouwen. Tot frustratie van de pensionaris: ‘Er wordt totaal niks met mijn plannen gedaan. Zo zonde!’

‘Ik geloof dat ik al vijf of zes keer het plan heb ingediend’, vervolgt Thie zijn verhaal, ‘Maar daarna hoor ik niks meer. Ik heb zo’n gevoel dat de gemeente veel liever huizen bouwt in Blauwestad dan in Bad Nieuweschans. Dat vind ik niet eerlijk.’

Duurt lang

Het geduld van Thie wordt behoorlijk op de proef gesteld. En hij is niet de enige. Ook de politieke partij VCP wil weten hoe dit onderwerp in elkaar steekt. De partij heeft drie weken geleden vragen gesteld, maar nog geen antwoorden van het college ontvangen. ‘Zo kunnen wij ons werk niet doen, dat moet echt sneller’, laat voorman Engel Modderman weten.

Nog geen aanvraag

Daar waar Thie claimt al zo’n zes keer een aanvraag te hebben gedaan, weet de gemeente Oldambt van niks. Daar liggen geen aanvragen voor dit project, vertelt een woordvoerder.

‘Wij zijn op de hoogte van de bouwplannen van meneer Thie, maar er is nog geen officiële aanvraag ontvangen. Wij raden meneer dan ook aan om een mail te sturen, dan gaan wij verder met hem in gesprek.’

Aanvraag ontvangen

De gemeente Oldambt laat weten dat de aanvraag intussen is ontvangen en in behandeling wordt genomen.

Het bericht is geüpdatet met het nieuws dat de aanvraag is ontvangen