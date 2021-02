Epidemioloog: ‘Er moest iets gebeuren maar het is écht heel spannend’

Gedragswetenschapper Esther Metting voelt dezelfde aarzeling die ook merkbaar was bij Rutte en premier De Jonge tijdens de persconferentie. ‘Ik heb er een dubbel gevoel bij. Het is een enorm dilemma natuurlijk’, zegt Metting.

Is dit niet te veel?

Metting blij dat het demissionaire kabinet versoepelt maar vraagt zich gelijk af of het niet te veel is. ‘De scholen zijn heel begrijpelijk, het mentaal welzijn van jongeren vraagt om versoepelingen. Maar terwijl ze zelf zeggen hoe spannend het is, worden en de winkels, en de buitensporten en de contactberoepen versoepeld.'

Waarom niet in kleinere stapjes, vraagt Metting zich af. ‘Na een week of twee maximaal zie de effecten terug in de cijfers. Als die cijfers goed zijn, kun je een volgende stap nemen. Dat geeft ook hoop en een duidelijke stip aan de horizon.’

Spannend moment om te versoepelen

Want het gaat nog helemaal niet goed met de ontwikkeling van het coronavirus. Het aantal besmettingen is volgens het RIVM toegenomen en een derde golf dreigt. ‘Het is een heel spannend moment om de teugels te laten vieren’, zegt Metting.

Kleinere stappen

Metting ziet de stappen liever hand in hand gaan met een versterkt testbeleid. In verschillende tests en pilots wordt onder meer onderzocht wat de werking is van laagdrempelig testen, ook zonder klachten. ‘Het lijkt me handiger om nog even op die uitkomsten te wachten. Dan doe je het met meer zekerheden en verklein je de kans dat je weer moet verscherpen.’

Met testen houd je meer grip

Vooral dat testen is de weg naar buiten, denkt Metting. ‘Daarmee houd je grip op het virus en ben je minder afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt.’ En dat ligt met de vaccins anders. De vaccins zien als dé uitweg is wedden op één paard. ‘Je blijft dan afhankelijk van het virus. Misschien ontstaan er mutanten die minder vatbaar zijn voor vaccins. Daar moet je op voorsorteren.’

Lees ook:

- Besmettingen Holwierde lopen op: ‘Snap niet dat kinderen met snotneus gewoon naar school gingen’

- Twaalf bewoners Vredewold in Leek overleden aan corona