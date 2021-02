Ondernemersvoorman: We snakken naar een routekaart

Dijkstra: ‘Een hele grote categorie ondernemers heeft het moeilijk. Zij hadden gehoopt op meer stappen en vooral op meer perspectief. Als ondernemer kun je niet van de ene op de andere dag je winkel open doen, je moet wel weten wanneer wat gaat gebeuren en dat perspectief is nog niet gegeven.’

'Koop bij de winkel'

Hij hoopt dat er op 8 maart meer duidelijkheid over komt: We zijn daar driftig over in overleg, want wij mikken erop dat we met testen verder open kunnen en liefst half maart al.’ Hij had ook gehoopt dat de terrassen open zouden gaan, want er is volgens Dijkstra een behoorlijk grote categorie die het water aan de lippen staat: ‘We worden ongelofelijk gesteund, maar het is nog echt te weinig. We hopen maar dat iedereen straks bij de ondernemers bestelt en niet alles voor de deur laat bezorgen.’



Grootschalig testen

Dijkstra bepleit grootschalig testen als remedie tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. ‘In april is er een capaciteit van twintig miljoen testen. Als je daarop inzet en je vereist bijvoorbeeld dat mensen zich laten testen om naar de winkel te kunnen zullen ook meer mensen dat doen. Daarmee dring je corona dus juist verder terug. Dat gaat ons echt helpen.’