Corona-uitbraak bij Afeer; 10 positief, nog eens 25 mensen uit voorzorg thuis

Er is corona vastgesteld bij tien werknemers van werkleerbedrijf Afeer in Winschoten. Nog eens 25 andere werknemers zitten uit voorzorg thuis in afwachting van de uitslag van hun test. Dat bevestigt directeur Johan van Dam.

De meldingen van de positieve gevallen kwamen maandag aan het licht. Daarop is besloten om alle mensen van die specifieke afdeling naar huis te laten gaan. Zij hebben zich laten testen. Veel van hen zijn nog in afwachting van de uitslag, vertelt één van de medewerkers.

Corona-uitbraak

Het gaat om de locatie aan de A.J. Romijnweg in Winschoten. Daar pakt personeel van Afeer non-food producten in. Er werken zo’n 350 mensen op acht afdelingen. Het virus is opgedoken op één van die afdelingen.

Van Dam: ‘Uit voorzorg hebben wij tegen 35 mensen gezegd dat zij zich moeten laten testen. Wij kunnen op dit moment niet vaststellen waar de personen het virus opgelopen kunnen hebben.’

Het is voor de directeur niet te zeggen hoe omvangrijk de uitbraak in totaal is. Over het algemeen zijn de medewerkers van de acht afdelingen volgens hem zoveel mogelijk gescheiden. ‘Het zou kunnen dat het aantal positieve tests oploopt, maar dat weten wij natuurlijk niet. De hoop is dat het hierbij blijft.’

Maatregelen

Op de locatie aan A.J. Romijnweg worden geen extra maatregelen genomen.

Van Dam: ‘Ons personeel houdt voortdurend afstand, er worden mondkapjes gedragen, afdelingen hebben gescheiden van elkaar pauze en het personeel zit op afstand van elkaar in de kantine. Ook vragen leidinggevenden meerdere keren op een dag aan personeel hoe het met ze gaat en of zij gezond zijn. Wij houden ons vast aan die maatregelen.’

