Voetbalclubs blij, maar er blijven nog praktische bezwaren

Voorzitter Mark van der Aa van SJS uit Stadskanaal is positief gestemd over de maatregelen: ‘We zijn ontzettend blij met ieder stukje dat weer op voetbal gaat lijken. Om met twee mensen op anderhalve meter afstand van elkaar te trainen, daar gaat de lol snel vanaf. Fijn dus dat er tot 27 jaar weer getraind mag worden.’

Onderscheid

Maar hij ziet wel beren op de weg want met name de hogere elftallen kennen een mix van spelers boven en onder de 27, en eigenlijk zullen alle zeven seniorenelftallen ermee te maken krijgen : ‘Het is jammer dat we daar onderscheid in moeten maken, want daardoor kun je niet met je eigen team en selectie trainen. Je benadeelt zo een fanatieke groep.’

Positief verrast

Zijn collega-voorzitter Amarens Hogenboom van The Knickerbockers uit de stad heeft daar iets minder mee te maken, al zijn er ook daar wel leden van boven de 27. ‘Ja, dat is wel een bittere pil voor die leden maar ik ben positief verrast door de versoepelingen. We durfden gewoon niet te hopen. We zagen al wat berichten online komen ‘s middags, maar toen dachten we allemaal: eerst afwachten voordat we weer een domper krijgen. Nu overstromen de groepsapps met positieve berichten, zowel in het bestuur als de teamapp’.

Voorbode van wat gaat komen

Voor Van der Aa is het glas eerder halfleeg dan halfvol: ‘Dit is een voorbode van wat gaat komen en daar gaan we eerst maar van genieten. We worden nu aangesproken op ons organisatietalent maar we gaan het met die leeftijdsgrens wel weer oplossen, we zijn creatief genoeg.’