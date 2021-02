'Voorwaarden voor middelbare scholen lijken ongelijkheid in de hand te werken'

‘Dit lijkt ongelijkheid in de hand te werken.’ Dat is wat directeur Daisy Smit van RSG Lindenborg in Leek dinsdagavond dacht na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Volgens het kabinet mogen middelbare scholieren vanaf 1 maart ‘zo veel mogelijk als verantwoord’ weer naar school.

Wij kunnen niet even een theaterzaal afhuren voor onze leerlingen Daisy Smit, directeur van RSG Lindenborg in Leek

Je bent afhankelijk van locatie en regio

‘Dat is heel erg afhankelijk van locaties en de regio waar je in zit’, zegt Smit. ‘Wij kunnen bijvoorbeeld niet even een theaterzaal afhuren voor onze leerlingen. Voor een school in de stad is dat misschien best een optie. Betekent dit dan dat kinderen op kleinere scholen straks minder vaak naar school kunnen?’

‘Wij waren uitgegaan van anderhalve dag per week naar school en nu blijkt er ruimte voor meer. Wat wordt nou precies van ons verwacht?’, vraagt Smit zich af.

Die anderhalve meter afstand houden valt voor pubers echt niet mee Daisy Smit, directeur van RSG Lindenborg in Leek

Kunnen pubers anderhalve meter afstand houden?

Zijn de basismaatregelen wel te handhaven op middelbare scholen? ‘Dat is heel complex’, geeft Smit toe. ‘Je loopt de hele dag als politieagent door de gang. Het is zo natuurlijk voor die jongelui om bij elkaar te komen. Die anderhalve meter afstand houden valt echt niet mee.’

Een derde van de klas komt naar school

Toch is Smit heel blij dat ze haar leerlingen weer kan verwelkomen. ‘Wij hebben een rooster klaar liggen. Vanaf maandag komt steeds een derde van een klas op school, want wij zijn uitgegaan van anderhalve dag per week naar school. Vervolgens gaan we evalueren en kijken welke stappen we nog kunnen zetten.’

