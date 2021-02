Hotel met restaurant op Schier verzet zich: 'We gaan weer open' (update)

Volgens de ondernemer zijn er meerdere zaken op het eiland die hun eetgelegenheid gaan opengooien. 'Een hele branche wordt nu dood gemaakt. We moeten een statement maken en onze actiebereidheid tonen.'

De restaurants op het eiland kunnen op een veilige manier weer open met de nodige coronamaatregelen, meent De Bruijne. 'Afgelopen zomer is dat heel goed gegaan met de anderhalvemeterregel en we kregen van veel mensen complimenten.'

Druk op de zorg

Hij snapt de angst dat de druk op de zorg weer groter wordt als de horeca opent. Maar volgens De Bruijne is het aantal besmettingen dat in de horeca ontstaat minimaal als ondernemers zich goed aan de maatregelen houden. 'Het voelt niet goed dat we nu zo gestraft worden en er is geen balans meer. De druk op de maatschappij is te hoog. Depressie onder jongeren groeit bijvoorbeeld.'

Vaccineren

De Bruijne is niet te spreken over het huidige beleid van de overheid: 'Het kabinet heeft zich veel meer moeten inzetten op het gebied van mensen vaccineren. Je leest het overal dat er wordt geklaagd'.

'Het water staat ons aan de lippen'

De financiële regelingen zijn voor ondernemers niet meer voldoende volgens De Bruijne: 'Hier kan niet alles worden gecompenseerd en ik ben geen ondernemer die alleen maar zijn hand wil ophouden bij de overheid voor geld'.

De eilander ondernemer voert geen gesprekken met de gemeente: 'Het college is al enige tijd voor ons geen gesprekspartner. Ze hebben geen enkel oog voor ons als ondernemer'.

We hebben ons te houden aan de landelijke maatregelen Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog

Gemeente zal handhaven

De gemeente laat weten dat de actie niet is toegestaan. ‘Ik snap de frustratie en we zitten in een moeilijke periode met weinig perspectief. Maar we hebben ons te houden aan de landelijke maatregelen’, zegt burgemeester Ineke van Gent.

Van Gent laat weten dat het college juist wel oog heeft voor ondernemers. ‘Zo hebben we afgelopen zomer gekeken of er grotere terrassen gemaakt konden worden. Dat gaan we dit jaar weer doen.’

Als hotel Graaf Bernstorff toch het restaurant opent, zal de gemeente handhaven. ‘Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Nogmaals, ik snap de pijn en ik zal ook met deze ondernemer het gesprek blijven aan gaan’, zegt Van Gent.

Beraden

Niet alle restaurants op het eiland gaan de deuren weer openen. Een aantal wil eerst een gesprek met de gemeente voeren voordat ze besluiten actie te ondernemen.

Dit bericht is aangevuld met de reactie van burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.

