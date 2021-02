Stadjer trots op Groningen; inwoners Maastricht nóg trotser

Van de honderd grootste gemeenten die in dit onderzoek zijn meegenomen bezet Stad de zevende plaats van gemeenten met de sterkste reputatie in het land. Dat is dezelfde positie als tien jaar geleden. Stad moet de vier grote steden, Maastricht en 's-Hertogenbosch voor zich dulden. Utrecht heeft in het land de sterkste reputatie.

Onder eigen inwoners scoort Groningen, niet geheel verrassend, nóg beter. Stad bezet de tweede plaats, waar het twee jaar terug nog 'slechts' de derde plaats bezette. Alleen inwoners van Maastricht zijn nóg trotser op hun stad, dan Stadjers zijn op Groningen.

Waar Stad om wordt gewaardeerd

Landelijk gezien wordt Stad met name gewaardeerd om het dynamische en opgewekte karakter. 'Ondanks dat de stad niet erg centraal in het land ligt, heeft de Nederlander toch het gevoel dat Groningen goed bereikbaar is', legt merkadviseur Hendrik Beerda uit. 'Als de coronasituatie dit weer toelaat, verlangt de Nederlander ernaar om te gaan genieten van de fijne sfeer in de stad en het rijke cultuur- en horeca-aanbod.'

Inwoners van Stad zijn erg te spreken over de vriendelijke sfeer, ook in coronatijd Hendrik Beerda - merkadviseur

Stadjers zijn met name trots op het hoge niveau van de gezondheidszorg en de opleidingen in de stad. Beerda: 'Daarnaast zijn de inwoners erg te spreken over de vriendelijke sfeer, ook in coronatijd. Uit de onderzoekscijfers blijkt verder dat de Groningers niet kunnen wachten om weer te kunnen genieten van de winkels en horeca in hun stad.'

Wat kan beter?

Ondanks deze glorieuze cijfers heeft Beerda nog wel enkele verbetersuggesties. 'Om de bewonerstevredenheid een impuls te geven en de nummer één positie te bereiken, moet Groningen vooral de recreatieve voorzieningen verbeteren. Ook het sterker communiceren van de vele fiets- en wandelmogelijkheden op het omringende platteland kan de Stadjer nog blijer maken. '

Andere Groningse gemeenten

Drie andere Groningse gemeenten worden in het Steden & Streken Merkenonderzoek ook genoemd: Midden-Groningen, het Westerkwartier en Het Hogeland. Die laatste twee scoren niet goed, als het gaat om reputatie onder de gemiddelde Nederlander. Ze bezetten respectievelijk de 99e en 97e plaats. De gemeenten zijn pas heringedeeld. Volgens Beerda hebben beide gemeenten daardoor 'nog geen duidelijk imago ontwikkeld bij het brede publiek.'

Midden-Groningen bezet de 78e plaats en wordt vooral getypeerd als 'degelijk en sympathiek'. Ook Midden-Groningen is een relatief nieuwe gemeente, waarvan, zo benadrukt Beerda, het imago nog moet worden opgebouwd.