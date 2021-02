Culinair eerbetoon aan overleden broertje: 'Maarten hield van lekker veel eten'

'Het is een verdrietige, maar bijzondere dag. Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan hem. Vandaag sta je er extra bij stil', zegt Klein Nijenhuis, eigenaar van Herberg Onder de Linden in Aduard. 'We wilden deze dag extra speciaal maken.'

'Omdat hij voor euthanasie heeft gekozen, wist hij zijn sterfdatum. Hij hield van lekker eten. Dus ik zei op de laatste avond tegen hem: wat wil je eten? Heel raar natuurlijk. Hij wilde een caesarsalade, spare ribs en crème brûlée.'

Versie 2.0

Deze drie gerechten worden vanaf woensdag twee weken lang verkocht in de maaltijdbox 'Maartens favourites'. 'De box kost 37,50 en daarvan gaat vijf euro naar KWF. We hopen veel te verkopen. Dat is leuk voor onszelf, maar ook voor KWF. Maarten hield van lekker veel, dus je krijgt veel eten', lacht Steven. 'Maar we hebben de gerechten wel wat gepimpt, versie 2.0.'

Maarten Klein Nijenhuis (Foto: RTV Noord)

Alleen doneren kan ook

De maaltijdbox is verkrijgbaar via de website van Herberg Onder de Linden. 'Voor de actie überhaupt begon, hadden we al meer dan duizend euro ingezameld. Bij je bestelling kun je ook extra doneren. Als je niet wilt eten, mag je ook alleen geld doneren.'

