Voedselbos Glimmen verkoopt lindebomen: 'Van opbrengst willen we educatiecentrum bouwen'

De bomen moeten 150 tot tweehonderd euro per stuk opbrengen. Niet goedkoop, maar dan heb je ook wat, zegt Duran. 'De kleinste is zes meter, en de grootste is acht meter hoog, met een stamomvang van 25 tot veertig centimeter. Ze kunnen straks wel dertig tot veertig meter hoog worden.'

'Niet versnipperd'

Er stonden aan de Meentweg in Glimmen zo'n driehonderd lindebomen. 'Dat moet nog verder uitgedund worden, zodat ze kunnen uitgroeien tot mooie, volle bomen. En we willen absoluut niet dat ze versnipperd worden. Omdat het bomen zijn die goed verplant kunnen worden, doen we het op deze manier.'

Wij raden aan om ze professioneel te laten verplaatsen, door een hovenier of groenbedrijf Marlies Duran - initiatiefnemer Voedselbos

Vraag voor geïnteresseerden blijft: hoe krijgt een particulier zo'n joekel van een boom op de plaats van bestemming?

'Dat is inderdaad wat lastig', beaamt Duran, 'maar mensen komen met heel creatieve oplossingen. Wij raden aan om dat professioneel te laten doen. Via een hovenier of een groenbedrijf. Of een boer uit de buurt.'

De bomen zijn nu al behoorlijk aan de maat (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Behoorlijk in de papieren

Dat kan, gevoegd bij de prijs van de boom, behoorlijk in de papieren lopen. Duran: 'Er zijn natuurlijk mensen die graag willen bijdragen aan het milieu en bovendien een grote boom willen hebben. Vergeleken met wat je er voor krijgt - een unieke boom die jaren mee gaat - valt de aanschafprijs dan nog wel mee.'

Het geld dat wordt opgehaald, moet onder meer ten goede komen aan een educatief centrum bij het voedselbos.

Inspiratieruimte

'Het moet een inspiratieruimte worden', legt Duran uit, 'waar we onze oogst gaan verwerken tot mooie producten. Maar daarnaast moeten er cursussen worden gegeven aan groepen en bedrijven worden ontvangen. Dus rondleidingen geven en proeverijtjes doen.'

