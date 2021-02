Zonlicht maakt gelukkiger: 'Genieten van het heerlijke weer!'

Marijke Gordijn, directeur van Chrono@Work en chronobioloog aan de Rijksuniversiteit in Groningen, vertelt dat daglicht veel invloed heeft op je brein en zelfs op je gezondheid. ‘Daglicht is veel feller dan kunstlicht en daarnaast maakt je lichaam vitamine D aan als het op je huid komt.’ Het zorgt voor een betere stemming en dat heeft effect op je gezondheid.

Ze legt uit dat we in de winter ook daglicht nodig hebben, terwijl we dan het grootste deel van de dag binnen zitten. De reden dat we binnen zitten is volgens Gordijn niet alleen door de slecht weersomstandigheden, maar ook de grauwe en grijze kleuren. ‘Wij houden van warme kleuren, die komen in de zomer veel meer voor. En daarnaast voelen de hogere temperaturen natuurlijk fijner.’

Genieten van de zon

Dat kunnen twee dames in het centrum van Stadskanaal beamen. ‘Het is zalig, we kunnen zo even genieten van het heerlijke weer!’ Het maakt de coronamaatregelen voor hen ook wat dragelijker. ‘Je kunt weer even buiten zitten en mensen zien. Dat is toch beter dan dat je opgesloten in je huis zit.’ Ze vinden het fijn om buiten weer wat te kunnen doen. Niet alleen om anderen te ontmoeten, maar ook om bijvoorbeeld de was te drogen.

Chronobioloog Marijke Gordijn (Foto: Rijksuniversiteit Groningen)

Bij het Pagedal in Stadskanaal zit een vrouw alleen op een bankje. Ze is net hersteld nadat ze besmet raakte met het coronavirus en geniet ook van het weer. ‘Normaal wandel ik een aantal dagen per week een paar kilometer, maar dat lukt nu nog niet.’ Wel is ze erg dankbaar dat ze weer een eindje kan fietsen. Ze noemt de temperatuur bijzonder voor de tijd van het jaar. ‘Ik vraag me dan af: wat krijgen we in de zomer? Wordt het dan ook warmer dan andere jaren?’

Biologische klok bijstellen

Het moment van de dag waarop je licht ziet is ook van belang voor je gemoedstoestand, weet Gordijn. Hoe meer licht je ziet zodra je wakker wordt, hoe sneller je echt wakker wordt. Dat komt doordat licht invloed heeft op de biologische klok in je brein. ‘Die moeten we elke dag bijstellen, omdat-ie een beetje uit de pas loopt’, vertelt Gordijn. ’s Avonds verstoort licht onze slaap juist, omdat je daardoor minder snel moe wordt.

Naast veel daglicht is goed slapen ook erg belangrijk voor de gezondheid. Door de huidige maatregelen werken veel mensen thuis en de oorspronkelijke reistijd wordt vaak gebruikt om 's ochtends iets langer te kunnen slapen, blijkt uit onderzoek van collega's van Gordijn. Bovendien worden werktijden meer aangepast op onze eigen voorkeuren. 'En ook dat zorgt ervoor dat we iets gelukkiger zijn.'